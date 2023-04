VIDEO | Delusione allo stadio Maradona di Napoli, ma la festa è solo rinviata

NAPOLI – Delusione tagliente al Maradona per l’1-1 tra Napoli e Salernitana che ha fatto sfumare il sogno scudetto. Ma tra i tifosi corre una voce univoca: “La festa è solo rinviata“. Dopo il triplice fischio dell’arbitro, i calciatori azzurri non hanno rinunciato a un breve giro di campo, chiedendo simbolicamente scusa ai quasi 60mila supporter azzurri. La risposta delle curve A e B del Maradona è stato un applauso scrosciante a salutare e sostenere i calciatori in vista del match di giovedì in casa dell’Udinese.

LEGGI ANCHE: È stata la mano di Dia, il Napoli rinvia la festa già rinviata

“MANCANO POCHI GIORNI ALLO SCUDETTO”

“Abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione” e “Un giorno all’improvviso” sono i cori che i tifosi hanno dedicato ai loro beniamini. Dall’euforia per il gol di Olivera del momentaneo 1-0 sono passati solo 12 minuti prima che Dia pareggiasse i conti per il definitivo 1-1. “Dopo il gol di Dia tutti, tifosi e calciatori, siamo stati travolti dall’ansia di non vincere. Ed è andata così. Ma mancano pochi giorni allo scudetto…”, racconta un tifoso alla Dire.

LA PROPOSTA DI MATRIMONIO ALLO STADIO

La gioia dell’1-0 aveva invece convinto il giovane Gianpiero, tifosissimo degli azzurri, a chiedere la mano alla sua Desirée. “Mi aveva promesso che al momento dello scudetto mi avrebbe chiesto di sposarmi – dice la ragazza – e così è andata”. La risposta è stata un sì. “Così per noi sarà una festa al quadrato”, aggiunge sorridendo.

In città qualcuno improvvisa anche dei caroselli in moto, con le immancabili bandiere azzurre che ancora colorano tutta la città. E non manca chi ha deciso comunque di accendere fuochi d’artificio.