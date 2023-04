DIRETTA | Napoli-Salernitana 1-1, sfuma la grande festa scudetto

di Mario Piccirillo e Nadia Cozzolino

NAPOLI – Non è oggi il giorno dello scudetto del Napoli. Napoli-Salernitana finisce 1-1, e sfuma la tanto attesa festa per il terzo titolo della storia azzurra.

Dopo la vittoria della Lazio a Milano, al Napoli serviva una vittoria per aggiudicarsi lo scudetto aritmeticamente. Invece la Salernitana riesce a recuperare il gol di svantaggio di Mathias Olivera e con Dia all’84’ spegne le celebrazioni pronte ad esplodere allo Stadio Maradona come nel resto della città.

Al Napoli non resta che andare a giocarsi la sua seconda chance scudetto in trasferta a Udine, giovedì alle 20.45.

16.47 – DIA GELA IL MARADONA, LA SALERNITANA SPEGNE LA FESTA SCUDETTO

Dia gela il Maradona. Quando mancavano meno di 10 minuti allo scudetto aritmetico. L’attaccante della Salernitana indovina il gol del pareggio, 1-1, che “strappa” lo scudetto dalla maglia del Napoli. Silenzio irreale in città, in attesa degli ultimi minuti del match.

16.34 – IL MARADONA È UNA BOLGIA DOPO GOL MOMENTANEO 1-0 DEL NAPOLI

È una bolgia il Maradona dopo il gol di Mathias Olivera, che segna il momentaneo vantaggio del Napoli sulla Salernita. Un risultato di 1-0 assegnerebbe matematicamente lo scudetto ai partenopei.

Fumogeni azzurri e bianchi colorano le curve A e B, dove sventolano migliaia di bandiere. Dalla curva B, dopo il gol del numero 17, è stato esposto uno striscione con la scritta “Grazie… a chi si è emozionato e ha pianto in quel pomeriggio a Marassi” in ricordo dello storico ritorno del Napoli in serie A. In tutti i settori riecheggia il coro “Vinceremo il tricolor”.

16.24 – SEGNA OLIVERA, IL POSSIBILE GOL-SCUDETTO DEL NAPOLI

Esplode Napoli. Al 62esimo minuto di Napoli-Salernitana Mathias Olivera segna il possibile-scudetto. Il boato dallo stadio Maradona si espande alla città.

15.12 – IL MARADONA TINTO D’AZZURRO

Migliaia di bandiere azzurre sventolano al Maradona ben prima che inizi il match tra Napoli e Salernitana, gara che potrebbe regalare lo scudetto ai partenopei.

15.11 – SPALLETTI AL MARADONA IN FESTA: “SE FACCIAMO I PUNTI CHE SERVONO…”

“Si cerca di essere coerenti con il pensiero di tutta la stagione. Non è che dobbiamo fare delle inversioni o cercare qualcosa di diverso, dobbiamo rafforzare quello che è stato il nostro obiettivo”. Così prima di scendere in campo contro la Salernitana, il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti.

E guardando lo stadio Maradona: “Se riuscissimo a fare i punti che ci mancano, sarà molto di più di così. I ragazzi stanno molto bene, c’era il rischio che la partita cominciasse ieri sera a mezzanotte”.

