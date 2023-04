Inter-Lazio 1-1, Napoli torna a crederci: boato in città

ROMA – A Napoli tutto era pronto per i grandi festeggiamenti del pomeriggio, visto che quasi tutti davano per scontata la tanto attesa certezza aritmetica sulla vittoria dello scudetto da parte del Napoli. Da un lato, Napoli-Salernitana, dall’altra Inter-Lazio a Milano. A Napoli, dove lo scudetto manca da 33 anni, erano tutti pronti a festeggiare. E invece in un attimo è tornato tutto in forse, con il goal dell’1 a 0 segnato dalla Lazio con Anderson. Quando mancano 10 minuti alla fine della partita, però, arriva il goal del pareggio di Lautaro. E la città di Napoli torna a festeggiare. Anzi, esplode. Le trombe, le urla, la liberazione. Perché è un gol-scudetto pure quello, e rimette la gente in assetto da festa: il Maradona riprende fiato in attesa della Salernitana. E del possibile, ufficiale, gol scudetto.

LEGGI ANCHE: Il Napoli aspetta lo scudetto, città ‘ferma’ dalle 14. Mann e Palazzo Reale aperti al mattino

LA CITTÀ PRONTA A FESTEGGIARE DA STAMATTINA

Dal mattino, la colonna sonora di Napoli è stata un’unica trombetta diffusa, qualche clacson delle auto che passano e degli scooter verso lo stadio Maradona. In attesa che Napoli-Salernitana vidimasse lo scudetto. Poi il goal della Lazio aveva gelato il sangue a tutti i tifosi del Napoli, che per 90 minuti sono diventati interisti. All’81esimo arriva il pareggio con il goal di Lautaro. E il Napoli vede di nuovo la festa e lo scudetto in arrivo.

CORTEI, FUMOGENI E TROMBE: A NAPOLI È PRE-FESTA SCUDETTO

In lenta processione, a Napoli, da stamattina tutti si muovono verso qualcosa: in 50mila per lo stadio Maradona, dove alle 15 si gioca Napoli-Salernitana, primo appuntamento per lo scudetto aritmetico. Il resto, come palline di un flipper, rimbalzano di qua e di là. Ognuno con una bandiera in mano, puntano tutti le case degli amici, o le piazze da riempire. In strada, al centro storico, in corso Umberto e a Fuorigrotta, è già un concerto di trombe. I cortei coi fumogeni, e gli scooter prima che scatti il blocco del piano traffico, alle 14.

All’esterno del Maradona è delirio già dal mattino. Si canta e si balla, tra le bancarelle stracolme di gadget del Napoli. In attesa di entrare, o di mettersi in fila. La zona antistante l’impianto è controllata dalla polizia e c’è un enorme presidio sanitario per le emergenze. Sono quasi tutti a piedi, in previsione dello stop alle auto per evitare caos, ma qualcuno che ci prova c’è. Un prequel di quel che sarà: Napoli è all’aperitivo della festa.