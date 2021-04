Winelivery reintegra il rider ‘ribelle’ che il 25 aprile aveva strappato biglietto inneggiante al Duce

BOLOGNA – Le proteste dei sindacati e la presa di posizione del Comune di Bologna e dell’assessore al Lavoro, Marco Lombardo fanno capitolare Winelivery. La piattaforma reintegra Luca Nisco, il rider ‘ribelle’ che il 25 aprile ha stracciato un biglietto inneggiante al Duce allegato a una consegna che gli era stata affidata. “Con l’obiettivo di distendere i toni e definire la questione in maniera positiva per tutte le parti in causa, ci rendiamo nuovamente disponibili ad accettare le candidature da parte di Nisco, nella certezza che i suoi comportamenti lesivi della privacy del cliente e dell’immagine aziendale non si ripetano più”, si legge in una nota firmata dai tre fondatori del sito. Winelivery ribadisce che la decisione di sospendere il rider è “unicamente e puramente seguita” ai comportamenti di Nisco, che ha letto e fotografato il contenuto di un biglietto riservato, per poi strapparlo di fronte al destinatario “inconsapevole”.

D’altro canto, la piattaforma riconosce anche l’errore ‘a monte’: aver trascritto un messaggio “contrario ai principi e ai valori” di un’azienda che “condanna fermamente comportamenti che inneggino in qualsiasi forma al fascismo”. Ribaditi i termini della questione, “abbiamo riflettuto con molta attenzione sul parere dell’assessore Lombardo e del Comune di Bologna”, assicurano i titolari di Winelivery, annunciando anche la disponibilità ad aderire alla Carta di Bologna, il testo condiviso da amministrazione e sindacati per assicurare maggiori diritti e tutele ai ciclofattorini, al quale hanno aderito già alcune piattaforme di consegna. Intanto domani, Nisco sarà in piazza con Cgil, Cisl e Uil in occasione dell’iniziativa per il Primo maggio.

