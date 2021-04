National Force will act to help Ibama to protect the Legal Amazon

by João Marcelo

SAO PAULO – The National Public Security Force will work, together with Ibama (Brazilian Institute of the Environment and Renewable Natural Resources), in the territories of the Legal Amazon.

The Legal Amazon is the part of the forest that is found within the Brazilian territory. It corresponds to a region of more than 5 million square kilometers. It includes all the territories of the States of Amazonas, Roraima, Rondônia, Pará, Amapá, Acre, Tocantins, Mato Grosso, in addition to part of Maranhão.

The ordinance was published in the Federal Official Gazette, this Thursday, the 29th. According to the document, the National Force will act in inspection and repression actions against illegal deforestation and other environmental crimes, and in combating forest fires and in activities and services essential to the preservation of public order and the protection of people and property. The use was authorized by the Ministry of Justice and Public Security for 260 days, that is, until January 2022. If necessary, the authorization can be renewed.

In a note, the Minister of Justice and Public Security Anderson Torres said that the National Force will be very important for the work of preserving the forest and its biodiversity. “This reinforcement is a great differential in the actions in the field. Integrated work guarantees more assertiveness in tackling any type of illegal activity that affects the environment ”, said the minister.

Deforestation warnings in the Legal Amazon broke a record in March 2021. It was the largest area recorded in the historical series, which started in 2015, according to data from Inpe (Space Research Institute) and 367 square kilometers were deforested in the month, according to Deter measurements (Real Time Deforestation Detection System).

IN BRASILE ANCHE LA ‘FORCA NACIONAL’ PER PROTEGGERE L’AMAZZONIA

by João Marcelo

SAN PAOLO DEL BRASILE – La Forca Nacional de Seguranca Publica lavorerà insieme all’Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis (Ibama) nei territori dell’Amazzonia legale. Con questa dicitura si intende la parte dei foresta amazzonica compresa entro i confini del territorio brasiliano. Corrisponde a una regione di circa cinque milioni di chilometri quadrati e include per intero gli Stati di Amazonas, Roraima, Rondonia, Parà, Amapà, Acre, Tocantins e Mato Grosso, oltre che una parte del Maranhao.



Il provvedimento riguardante la Forca Nacional è stato pubblicato ieri nel Diaro Oficial de Uniao, una gazzetta ufficiale. Stando a quanto si legge nel documento, la Forca Nacional prenderà parte a operazioni di controllo e repressione del disboscamento illegale e di altri crimini ambientali, alla lotta contro gli incendi nella foresta e in attività e servizi essenziali di mantenimento dell’ordine pubblico e di protezione delle persone e del patrimonio.

L’impiego del corpo, che risponde al ministero di Giustizia, è stato approvato per 260 giorni, fino al gennaio 2022. L’autorizzazione può essere rinnovata in caso di necessità.

In una nota il ministro della Giustizia e della pubblica sicurezza, Anderson Torres, ha sottolineato che la Forca Nacional offrirà un contributo importante per la preservazione della foresta e della sua biodiversità. “Questo sostegno farà la differenza nelle azioni sul campo” ha detto il ministro. “Il lavoro integrato garantisce una maggiore assertività nei riguardi di qualsiasi tipo di attività illegale che abbia a che vedere con l’ambiente”.



Gli allarmi di disboscamento illegale nell’Amazzonia hanno battuto un record il mese scorso. I 367 chilometri quadrati disboscati a marzo secondo il Sistema de Deteccao de Desmatamento em Tempo Real (Deter) sono l’area più vasta mai registrata da quando viene compiuta la misurazione, iniziata nel 2015 e condotta dall’Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe).

FORÇA NACIONAL VAI ATUAR AJUDANDO O IBAMA NA PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA LEGAL

por João Marcelo

SAO PAULO – A Força Nacional de Segurança Pública irá atuar, junto com o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), nos territórios da Amazônia Legal.

A Amazônia Legal é a parte da floresta que se encontra dentro do território brasileiro. Ela corresponde a uma região de mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. Inclui todos os territórios dos Estados do Amazonas, Roraima, Rondônia, Pará, Amapá, Acre, Tocantins, Mato Grosso, além de parte do Maranhão.

A portaria foi publicada no Diário Oficial da União, nesta quinta-feira, dia 29. De acordo com o documento, a Força Nacional atuará em ações de fiscalização e de repressão ao desmatamento ilegal e demais crimes ambientais, e de combate aos incêndios florestais e queimadas, em atividades e serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da proteção das pessoas e do patrimônio. O uso foi autorizado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública por 260 dias, ou seja, até janeiro de 2022. Caso seja necessário, a autorização pode ser renovada.

Em nota, o ministro da Justiça e Segurança Pública Anderson Torres afirmou que a Força Nacional será muito importante para os trabalhos de preservação da floresta e de sua biodiversidade. “Esse reforço é um grande diferencial nas ações em campo. O trabalho integrado garante mais assertividade no enfrentamento a qualquer tipo de atividade ilegal que atinja o meio ambiente”, disse o ministro.

Os alertas de desmatamento na Amazônia Legal bateram recorde em março de 2021. Foi a maior área registrada na série histórica, iniciada em 2015, segundo dados do Inpe (Instituto de Pesquisas Espaciais) e foram 367 quilômetros quadrados desmatados no mês, segundo as medições do Deter (Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real).