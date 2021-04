La Valle d’Aosta diventa zona rossa. Sardegna arancione, si salvano Campania e Puglia

ROMA – È in zona rossa soltanto la regione Valle D’Aosta. Sono in arancione le regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna. Tutte le altre regioni e province autonome sono in area gialla. Sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà infatti in giornata nuove ordinanze, che andranno in vigore a partire da lunedì 3 maggio.

