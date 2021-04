VIDEO | Rete ballerina, consigliere comunale di Genova bestemmia in commissione

GENOVA – Lo smart working miete un’altra vittima. A cadere nella trappola dei software di videoconferenza e delle connessioni a internet ballerine, questa volta è stato un consigliere comunale di Genova, che nel corso di una commissione in streaming si è sfogato con una bestemmia dopo aver palesato difficoltà a più riprese a rispondere all’appello della presidente, Marta Brusoni. Immediato il profluvio delle condanne da parte dei consiglieri e della giunta.

L’episodio è avvenuto mercoledì mattina, quando a essere convocate in seduta congiunta erano le commissioni Affari istituzionali e Bilancio per discutere di tre pratiche di giunta sui canoni pubblicitari e per la concessione del suolo pubblico. La seduta, come di consueto, era trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Genova. Non proprio impossibile risalire all’autore del misfatto, anche se la presidente ha affermato di non essere stata in grado di capire da dove e soprattutto da chi arrivasse l’imprecazione. Intanto, il frammento del video sta facendo rapidamente il giro di chat e web.

