Brazil reaches 400.000 deaths by Covid-19

By Bianca Oliveira

SAO PAULO – This Thursday (29) Brazil registered the mark of 401,186 thousand deaths by Covid-19, according to a bulletin from the National Council of Health Secretaries (Conass). The pandemic is advancing rapidly in the country, which is the second in total death toll, after the United States.

The month of April comes to an end being the most lethal in Brazil since the World Health Organization (WHO) declared the pandemic. On the 25th, the number of accumulated losses over the entire year of 2020 was also overcome. From January 1st to April 25th, 2021, there were 195,848 deaths caused by the coronavirus, and last year it registered a total of 194,949 victims.

In an attempt to curb the spread of the virus and relieve pressure on the health system, many cities in the country have reinforced the restriction measures in recent weeks. The result is already being noticed, as for example in São Paulo, where the hospitalization rate dropped 26%.

However, the slowness and obstacles to vaccination are worrysome. A survey by the National Confederation of Municipalities (CNM) shows that almost 30% of Brazilian cities are without the second dose of the vaccine against Covid-19 this week. The number of people who do not return to take the reinforcement is also increasing and is already over 1.5 million. The two immunizers approved and currently available for use in the national territory require two doses to provide an acceptable protection rate.

Yesterday (29), however, Brazil received a reinforcement to fight the pandemic with the arrival of 1 million doses of the Pfizer / BioNTech vaccine, which will be distributed in the next 2 days. The delivery is part of a contract for 100 million doses made by the federal government.

BRASILE, OLTRE 400MILA I MORTI PER COVID: APRILE IL MESE PEGGIORE

Di Bianca Oliveira

SAN PAOLO – Sono almeno 401.186 i morti totali per Covid-19 in Brasile: lo ha reso noto attraverso il suo bollettino il Consiglio nazionale della sanità (Conass). Il Paese è al secondo posto al mondo per numero di decessi dopo gli Stati Uniti. Il mese di aprile termina quindi attestandosi come il più letale in Brasile da quando l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha dichiarato la pandemia. Il 25 aprile è stato invece il giorno nel quale è stato superato il numero di decessi registrati nell’intero 2020. Dal primo gennaio al 25 aprile 2021 si sono verificati 195.848 decessi causati dal coronavirus, mentre lo scorso anno le vittime erano state almeno 194.949.

Nel tentativo di frenare la diffusione del virus e alleviare la pressione sul sistema sanitario, nelle ultime settimane molte città hanno rafforzato le misure restrittive. Il risultato si sta già notando, ad esempio a San Paolo, dove il tasso di ospedalizzazione è sceso del 26%. Tuttavia, la lentezza e gli ostacoli alla vaccinazione sono preoccupanti.

Un sondaggio della Confederazione nazionale dei Comuni (Cnm) mostra che quasi il 30% delle città brasiliane questa settimana non ha le seconde dosi di vaccino contro il Covid-19. Cresce anche il numero di persone che non tornano per fare il richiamo: sarebbero già oltre 1,5 milioni. I due vaccini approvati e attualmente disponibili richiedono infatti la somministrazione di due dosi per fornire un livello di protezione accettabile.

Ieri, invece, in Brasile sono arrivate un milione di dosi del vaccino Pfizer/BioNTech, che sarà distribuito nei prossimi giorni. La consegna fa parte di un contratto per 100 milioni di dosi stipulato dal governo federale.

BRASIL CHEGA A 400 MIL MORTES POR COVID-19

Por Bianca Oliveira

SAO PAULO – Nesta quinta-feira (29) o Brasil registrou a marca de 401.186 mil mortes por Covid-19, segundo boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). A pandemia avança rapidamente no país, que é o segundo em número total de mortos, atrás apenas dos Estados Unidos.

O mês de abril chega ao fim sendo o mais letal no Brasil desde que a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a pandemia. No dia 25, foi superado também o número de perdas acumuladas ao longo de todo o ano de 2020. De 1º de janeiro a 25 de abril de 2021, foram 195.848 óbitos causados pelo coronavírus, sendo que o ano passado registrou um total de 194.949 vítimas fatais.

Na tentativa de frear a disseminação do vírus e aliviar a pressão no sistema de saúde, muitas cidades do país reforçaram as medidas de restrição nas últimas semanas. O resultado já vem sendo percebido, como por exemplo em São Paulo onde a taxa de hospitalização caiu 26%. Porém, a lentidão e os entraves na vacinação são preocupantes.

Uma pesquisa da Confederação Nacional de Municípios (CNM) mostra que quase 30% das cidades brasileiras ficaram sem a segunda dose da vacina contra a Covid-19 nesta semana. O número de pessoas que não voltam para tomar o reforço também está aumentando e já passa de 1,5 milhão. Os dois imunizantes aprovados e disponíveis atualmente para uso em território nacional necessitam de duas doses para conferir uma taxa de proteção aceitável.

Ontem (29), porém, o Brasil recebeu um reforço para combater a pandemia com a chegada de 1 milhão de doses da vacina da Pfizer/BioNTech, que será distribuída nos próximos 2 dias. A entrega faz parte de um contrato de 100 milhões de doses feito pelo governo federal.