VIDEO | ‘Si vive una volta sola’, il nuovo film di Verdone debutta su Prime Video

ROMA – Dopo svariati rinvii a causa del Covid e della chiusura delle sale cinematografiche, ‘Si vive una volta sola‘ di Carlo Verdone può finalmente debuttare. Il ventesimo film del regista e attore romano sarà disponibile dal 13 maggio su Amazon Prime Video. La commedia segue le vicende del professor Umberto Gastaldi (Carlo Verdone) guida una formidabile equipe medica composta dalla strumentista Lucia Santilli (Anna Foglietta), dall’anestesista Amedeo Lasalandra (Rocco Papaleo) e dal suo assistente Corrado Pezzella (Max Tortora): un team di eccellenti professionisti della medicina, ma anche e soprattutto un gruppo di insospettabili e implacabili maestri della beffa, sorprendenti nel gioco di squadra e insuperabili nel partorire scherzi spietati, specialmente se la vittima di turno è il loro amico Amedeo.

Ma la vita è piena di sorprese e durante uno sconclusionato viaggio on the road verso i mari del Sud d’Italia – fra incontri surreali, stupefacenti rivelazioni ed esilaranti avventure – i quattro amici inciamperanno in un’esperienza che non dimenticheranno mai, un colpo di scena che potrebbe cambiare per sempre le loro vite. Perché tutto può succedere se sotto un camice bianco, dietro uno stetoscopio, batte un cuore da adolescente. Nel cast del film, prodotto da Filmauro di Luigi e Aurelio De Laurentiis, ci sono anche Mariana Falace, Sergio Muniz, Livia Luppattelli.