Covid, Bella Farnia (Sabaudia) zona rossa: 86 contagi nella comunità indiana

ROMA – La Regione Lazio sta per emanare un’ordinanza che prevede la zona rossa per la frazione di Bella Farnia, a Sabaudia, dove ieri, nel corso di uno screening organizzato dalla Asl di Latina, è stata rilevata la positività di 86 cittadini indiani su un totale di 550 tamponi effettuati nella comunità Sikh in provincia di Latina.

L’obiettivo è scongiurare la diffusione del virus in un’area ad alta densità di cittadini indiani, che sono circa 30mila tra regolari e irregolari.

Le restrizioni riguarderanno l’intera popolazione residente nella frazione di Sabaudia, con la possibilità di spostarsi garantita solo in casi di necessità, lavoro e salute. Intanto è iniziato il trasferimento delle persone positive al Covid in due strutture per l’isolamento e la quarantena.