Roma, Rampelli: “Il candidato sindaco? Sondati diversi esponenti della società civile”

ROMA – “Abbiamo fatto tante consultazioni con esponenti della società civile. Abbiamo pensato di offrire una proposta che potesse essere in linea con le esigenze della Capitale“. Così il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli (Fdi) a margine di un’iniziativa di Fratelli d’Italia su Roma.

“Ora- ha aggiunto Rampelli- aspettiamo che gli avversari, che sono i detentori del titolo, decidano che fare. A sinistra il Pd non ha ancora deciso. Ha indetto le primarie ma mi pare ci sia un tasso di litigiosità elevato. La sindaca in carica, Virginia Raggi, ancora non ha chiaro se si candiderà con il supporto del M5s, del Pd. Non si sa che cosa accadrà”.

“I detentori del titolo M5s e Pd, Raggi e Zingaretti, non hanno ancora messo in campo una proposta chiara– ha concluso Rampelli- quando lo faranno noi siamo pronti a scendere in campo, un secondo dopo, con un candidato più che autorevole”.