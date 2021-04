Le scadenze Erasmus+ si avvicinano: online le risorse utili per fare domanda

ROMA – Si avvicinano le scadenze del Programma Erasmus+ per l’azione chiave 1 e l’azione chiave 2, fissate rispettivamente l’11 maggio e il 20 maggio prossimi.

Per sostenere tutti i candidati nel percorso verso la presentazione delle domande per la mobilità e la cooperazione, è stata realizzata la sezione ad hoc “Programma 2021” sul sito erasmusplus.it, accessibile dalla homepage.

All’interno di quest’area è possibile trovare le schede sintetiche per tutti gli ambiti che compongono il Programma Erasmus+: scuola, università, educazione degli adulti, formazione professionale e gioventù.

Non solo, sempre in questa sezione sono disponibili la documentazione dei webinar e le slide utilizzate, i podcast audio e le registrazioni video. Per gli ambiti scuola ed educazione degli adulti sono inoltre presenti anche le domande frequenti per l’azione chiave 1, mentre sono di prossima pubblicazione le FAQ per l’azione chiave 2.

Le Disposizioni nazionali del Ministero dell’Istruzione, Autorità nazionale Erasmus+ 2021 per i settori scuola ed educazione degli adulti sono invece disponibili qui: erasmusplus.it/documenti-ufficiali-erasmus-2021.