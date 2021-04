Vaccino, Speranza: “Ieri oltre 500mila dosi somministrate, grande lavoro di squadra”

ROMA – “Ieri in Italia sono state somministrate oltre 500mila dosi di vaccino. Grazie alle donne e agli uomini del Servizio sanitario nazionale e a tutte le istituzioni per il gran lavoro di squadra. Il vaccino è la vera strada per uscire da questi mesi così difficili”. Lo scrive su Facebook il ministro della Salute, Roberto Speranza.

D’INCÀ: “CI SIAMO, 500MILA VACCINI E L’87% DELLE DOSI CONSEGNATE“

“Ci siamo. Ieri sono stati somministrati quasi 500 mila vaccini e abbiamo usato l’86,6% delle dosi consegnate. L’obiettivo è adesso mantenere questo ritmo e lavorare per fare arrivare presto altre dosi. Avanti così!” Così il ministro per i Rapporti col Parlamento Federico D’Incà.

SCALFAROTTO: “OTTIMA NOTIZIA 500MILA SOMMINISTRAZIONI, PRESTO NORMALITÀ“

“Davvero un’ottima notizia: raggiunto l’obiettivo delle 500mila dosi entro fine aprile. I vaccini sono la via più sicura per tornare presto alla normalità. Molto bene”. Lo dice Ivan Scalfarotto, sottosegretario all’Interno.