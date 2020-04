Coronavirus, più di 4600 i guariti da ieri. Scende il numero di decessi e dei pazienti in terapia intensiva

ROMA – Calano i decessi e i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 285 da ieri i decessi” e “sono 101 i pazienti in meno, rispetto a ieri, in terapia intensiva. In tutto ora sono 1.694″, Lo dice il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, in conferenza sul coronavirus.

Ad oggi il totale delle persone che hanno contratto il virus “e’ 205.463, con un incremento rispetto a ieri di 1.872 nuovi casi“.

Positivo anche il numero complessivo dei dimessi e guariti che “sale a 75.945, con un incremento di 4.693 persone rispetto a ieri”. Il numero totale di attualmente positivi “e’ di 101.551, con una decrescita di 3.106 assistiti rispetto a ieri”.

Intanto, il Capo della Protezione civile annuncia la fine delle conferenze stampa: “Ci avviamo verso una nuova fase dell’evoluzione dell’emergenza, per questo interrompiamo qui la nostra conferenza che era diventata bisettimanale“.