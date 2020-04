“Sotto la doccia”, Caritas cerca canzoni per playlist

RIMINI – Che cantare sotto la doccia sia piacevole e liberatorio è un dato di fatto, non solo perché rilassa e rallegra, ma anche perché la voce risuona molto più intonata e con dei bassi più solidi. E allora, perché non regalare una canzone, anzi, più canzoni agli indigenti che chiedono di fare una doccia? L’idea è venuta alla Caritas diocesana di Rimini che invita cantautori, cantanti e musicisti di professione, ma anche giovani, gruppi, band e cori del territorio a mandare un pezzo in un file audio. Così da creare una playlist da far suonare per rendere ancor più gradevole la doccia degli ospiti e magari, più avanti, ricavarne un cd.

L’iniziativa, ribattezzata “Cantando sotto la doccia“, chiede dunque di donare una canzone. Per partecipare basta inviare un file audio a: [email protected]

