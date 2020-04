Coronavirus, De Luca: “Assembramenti rider? Non possiamo mettere sentinelle ovunque”

NAPOLI – “Mi sono arrivate immagini di una ventina di rider davanti a una rosticceria di via Cilea a Napoli, un assembramento di una trentina di persone per trasportare il cibo a casa”. Lo dice il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca durante una informativa sul coronavirus in Consiglio regionale. Il governatore ha fatto presente che non saranno modificati gli orari in cui e’ consentito il food delivery “perché non si cena all’ora del tè e dei pasticcini ma in un orario definito da sempre. Si ha però il dovere di evitare assembramenti ed é un dovere che hanno gli esercizi commerciali. Noi – ha precisato De Luca – non possiamo mettere le sentinelle davanti a ogni negozio, servono responsabilità e controlli”.

LEGGI ANCHE: VIDEO | Coronavirus, rider di Napoli: “Noi assembrati per consegne da 3 euro”