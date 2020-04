Coronavirus, Sileri: “Non sappiamo quanto dura l’immunità”

ROMA – “Il Covid-19 e’ qualcosa di nuovo che stiamo imparando a conoscere da pochi mesi. Non sappiamo al momento neanche quanto dura l’immunita’. Io ho avuto il virus, so di avere gli anticorpi pero’ non sono sicuro di non riprendermi il virus. Nel breve sicuramente no ma ottobre potrei anche riprendere il virus”. Lo ha detto il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, in un’intervista a InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei. “Ecco perche’ la patente d’immunita’ non regge completamente. Bisogna stare attenti quando si dice ‘facciamo il test a tutta l’ Italia e chi ha avuto il virus puo’ tornare al lavoro’. Si puo’ tornare al lavoro ma sempre con le precauzioni. Io ad esempio la mascherina nei miei incontri ancora la uso. Ho gli anticorpi ma non so quanti durano”.

