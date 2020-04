VIDEO | ‘L’immunità di gregge”, Checco Zalone lancia il singolo sulla quarantena

ROMA – “Una canzone per voi, due note in allegria. Mai come in questo periodo bisogna evitare di dire mai come in questo periodo”, scrive sui social Checco Zalone, che con queste parole lancia il suo nuovo singolo dal titolo ‘L’immunita’ di gregge‘. Protagonista della nuova canzone del comico pugliese due ‘promessi amanti’ costretti in case separate dal lockdown. Nel video la donna desiderata e’ nientemeno che Virginia Raffaele, che, racconta il testo della canzone, aveva deciso si sarebbe concessa a Checco, in versione Modugno nell’aspetto e nello stile canoro, il 9 marzo, non prevedendo la quarantena da Covid-19.

