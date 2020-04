La notte di Salvini in Parlamento, le sardine: “Non basta per colmare 27 anni di assenza”

ROMA – “Matteo riconosciamo l’entusiasmo del primo giorno ma non puoi recuperare 27 anni di assenze in una notte. Avreste dovuto lavorare e non fare l’occupazione del parlamento nel pieno di un’emergenza. Come sempre la Lega non distingue le priorità di un Paese dalla propaganda mediatica”. Così le Sardine su twitter commentando la notte trascorsa da 74 parlamentari della Lega in Senato come segno di protesta per la gestione dell’emergenza Coronavirus e l’assenza di risposta alle tante richieste dei cittadini.

