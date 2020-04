Bagarre alla Camera, opposizioni contestano Conte: “Metta la mascherina”

ROMA – “Mascherina, mascherina”. Inizia tra le proteste delle opposizioni l’informativa di Giuseppe Conte alla Camera che, dai banchi del governo, prova a prendere la parola senza mascherina. Ma, prima ancora di iniziare il suo discorso, il premier viene bersagliato dalle opposizioni che gridano “mascherina, mascherina”. Interviene allora il presidente della Camera Roberto Fico che difende il diritto di Conte a parlare senza alcuna protezione quando c’è la distanza necessaria.

“Lo abbiamo detto in conferenza dei capigruppo ieri, coi questori. Se c’e’ qualche problema si torna in conferenza dei capigruppo e rifacciamo daccapo la discussione”, dice Fico. Ma sul tema si apre una vivace polemica sull’ordine dei lavori.

DEPUTATO LEGA SI LEVA LA MASCHERINA

Mentre sta per intervenire il premier Giuseppe Conte, dai banchi della Lega si leva una vivace protesta nei confronti del premier che tiene la sua informativa senza mascherina. Il deputato della Lega Paternoster se la sfila in segno di protesta, nonostante lui sia obbligato a portarla. “Paternoster, si rimetta la mascherina!”, gli intima il presidente Roberto Fico. “Non può funzionare così, lo dico per rispetto dei suoi colleghi”.

