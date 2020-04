Tartarughe marine, oggi Selvaggia torna al largo: il rilascio in diretta Fb

Il momento del rilascio sarà preceduto da brevi interviste allo staff dell’associazione. L’evento è promosso da due progetti cofinanziati dal programma della Commissione Europea Life, Tartalife e Life Medturtles.

LEGGI ANCHE: Earth Day, Legambiente: “Noi con le tartarughe marina”. E arrivano i droni per monitorarle

La pesca accidentale in reti a strascico resta la principale causa di mortalità delle tartarughe marine in alto Adriatico, ma se si interviene in tempo con il recupero è anche una delle problematiche che si può risolvere più in fretta con esiti positivi.

LEGGI ANCHE: In Sardegna stop alla tartaruga ‘americana’, parte piano per mandarla via