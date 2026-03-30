Cinema diffuso tra le valli, idea in Emilia-Romagna per il rilancio (ma intanto uno chiude)

BOLOGNA – Dal cinema estivo diffuso nelle vallate dell’Appennino, agli itinerari turistici personalizzati grazie all’Ia. Sono due dei tre progetti di rilancio della montagna premiati nell’ambito di ‘Appennino Hack’, il percorso di laboratori per la valorizzazione delle aree montane pensato dalla Regione Emilia-Romagna e organizzato da Art-ER. Dopo Canossa e Sestola, il laboratorio ha fatto tappa a Piacenza con la partecipazione di oltre 90 persone tra studenti, professionisti e rappresentanti di organizzazioni del territorio regionale. Tra le varie idee, al primo posto si è piazzato ‘Appennino in Pellicola’: si tratta di un circuito estivo diffuso nelle diverse vallate, in cui eventi cinematografici all’aperto si intrecciano con l’offerta enogastronomica locale e momenti di socialità. Un format completo, dunque, con cui dare spazio anche a nuove produzioni e giovani autori.

Il secondo posto è stato assegnato a ‘Local.Y’, una piattaforma digitale di intermediazione tra domanda e offerta di servizi, con il coinvolgimento dei Comuni per monitorare in modo puntuale i bisogni emergenti del territorio. Al terzo posto, infine, il progetto ‘Appennino Tour’, una piattaforma basata su intelligenza artificiale per la creazione di itinerari turistici personalizzati.



E INTANTO A LOIANO (BOLOGNA) IL PARROCO S’ARRENDE: QUI IL CINEMA SI FERMA

Il cinema parrocchiale di Loiano alza bandiera bianca: dopo aver proiettato, due giorni fa, “Hamnet”, il ‘Vittoria’ (che si trova al centro del paese) annuncia oggi la chiusura. “Prendendo atto delle conclusioni espresse dalle ‘Verifiche di vulnerabilità sismica’ effettuate il 30 agosto 2018 ed il 28 maggio 2024, giungendo la necessità di richiederne un’altra a settembre 2026, sono arrivato alla decisione di sospendere l’uso pubblico del Cinema Vittoria”, annuncia il parroco don Enrico Petrucci in una lettera pubblicata sul sito della Zona Pastorale di Loiano, Monghidoro e Monzuno. “Al momento, mancano i fondi necessari per i grandi lavori di rifacimento definitivo e di ciò che le disposizioni legislative richiederanno” e “come parroco e legale rappresentante della Parrocchia dei Santi Giacomo e Margherita di Loiano, proprietaria della struttura e della gestione della sala, è mio dovere garantire la sicurezza di tutti, come unico referente delle responsabilità civili e penali”, aggiunge don Enrico.

E’ un’altra chiusura in un paese che ne ha viste altre di recente, ultima quella del Consorzio Agrario che -come si è saputo in paese- si unisce a quello ‘a valle’ di Pianoro. Ora si ‘spegne’ il cinema che era usato anche per riunioni e incontri, come ad esempio presentazioni di libri. “Non posso che dire grazie. Grazie per tutto quello che si è fatto per Loiano, per la cultura e per la nostra comunità. E’ stato un regalo per tutti noi”, aggiunge il parroco. “Per venire incontro alla comunità e consentire la conclusione della programmazione stabilita, comunico che il 31 maggio 2026 la ‘Sala della Comunità Cinema Vittoria’ sospende momentaneamente il suo servizio” questo con “la fiduciosa speranza che, con la collaborazione di tutti, possiamo riuscire a trovare serenamente la strada per proseguire questo prezioso cammino”.



IL SINDACO DI LOIANO SI IMPEGNA: PROVEREMO A SALVARE IL ‘VITTORIA’

La notizia ci ha messo poco a fare il giro del paese e il sindaco, Roberto Serafini, condivide sul suo profilo Facebook la lettera del parroco riassumendo i motivi della scelta di chiudere assieme a “un sentito ringraziamento a tutti coloro che, attraverso il volontariato, hanno contribuito nel tempo a garantire l’apertura e il funzionamento della sala, con l’auspicio che possa essere individuata una soluzione per consentire la ripresa delle attività”.

Di certo, il sindaco, si attiverà perché non sia detta l’ultima parola: l’amministrazione, fa sapere, “si impegna ad avviare un percorso collaborativo volto a garantire continuità al cinema Vittoria come importante punto di riferimento storico e culturale per il territorio”.