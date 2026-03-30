Tg Politico Parlamentare, l’edizione di lunedì 30 marzo 2026

NETANYAHU: ACCESSO IMMEDIATO PER PIZZABALLA AL SANTO SEPOLCRO

“Ho dato istruzioni alle autorità competenti affinché al cardinale Pierbattista Pizzaballa sia concesso pieno e immediato accesso alla Chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme”. Così il premier israeliano Benjamin Netanyahu chiude il caso scoppiato durante la Domenica delle Palme, quando al Patriarca latino di Gerusalemme era stato impedito di celebrare la messa nel luogo simbolo della cristianità. “Negli ultimi giorni, l’Iran ha ripetutamente preso di mira con missili balistici i luoghi sacri di Gerusalemme”, spiega Netanyahu, sottolineando come le misure siano state adottate “per proteggere i fedeli”. Nonostante ciò, assicura il premier israeliano, “non appena ho appreso dell’incidente ho dato istruzioni affinché il Patriarca possa celebrare le funzioni religiose come desidera”.

IRAN, UCCISO COMANDANTE PASDARAN: ERA RESPONSABILE BLOCCO HORMUZ

I Guardiani della rivoluzione hanno confermato l’uccisione del comandante della Marina militare dell’Iran, il generale Alireza Tangsiri, in un raid di Israele. Secondo Tel Aviv, Tangsiri era il responsabile del coordinamento del blocco dello Stretto di Hormuz, dove transita un quinto delle risorse energetiche globali. Con il conflitto entrato nel 31esimo giorno, intanto, sono quasi 600 gli edifici scolastici bombardati in tutto il Paese. A tracciare il bilancio è la Mezzaluna rossa iraniana, che parla di un vero e proprio “crimine di guerra” da parte di Usa e Israele. Dallo scorso 28 febbraio, data di inizio della guerra, in Iran si contano quasi 1.500 morti e 3 milioni e 200mila sfollati.

GOVERNO. VOCI SU VOTO ANTICIPATO, TAJANI: NESSUNO CI PENSA

A una settimana dalla debacle referendaria, continua la riflessione sulle ricadute politiche e c’è chi non esclude il ricorso al voto anticipato. Il leader della Lega Matteo Salvini ostenta sicurezza: “Il Governo tira dritto e fino alla fine della legislatura, senza nessun dubbio e nessun tentennamento”. Il segretario di Forza Italia Antonio Tajani ammette che dal voto sono arrivati “contraccolpi” ma esclude il ricorso alle urne a breve: “Nessuno ci pensa. Adesso dobbiamo lavorare sulle questioni soprattutto economiche”. Resta aperta anche la possibilità di un mini rimpasto, a partire dalla delega al Turismo assunta ad interim dalla premier Meloni.

NO KINGS, SALIS: IL CONTROLLO UNA STRANA COINCIDENZA, POSSIBILE INTIMIDAZIONE

“È una strana coincidenza, un controllo proprio la mattina della manifestazione a un volto noto dell’opposizione può avere una valenza intimidatoria”. Ilaria Salis torna a parlare del controllo di Polizia di sabato mattina nella stanza d’albergo a Roma dove aveva passato la notte, poche ore prima della manifestazione No Kings che si è tenuta nella Capitale. Gli agenti, racconta l’eurodeputata di Avs, “sono venuti a svegliarmi sabato mattina alle 7.30, stavo ancora dormendo: è una storia molto strana, sono stati più di un’ora sulla soglia e non mi hanno rilasciato nemmeno un verbale”. In Italia, sottolinea Salis, “è in corso un’erosione democratica in stile Ungheria di Orban: se questo succede a una parlamentare, mi chiedo cosa possano mettere in campo con semplici cittadini o attivisti”.