lunedì 30 Marzo 2026

Elodie e Franceska accendono il gossip: sui social le foto della fuga in montagna, tra cene e relax in piscina. E spunta anche uno scatto con Tananai

La cantante condivide alcune immagini personali e i followers impazziscono: da settimane si parla di una presunta relazione tra la popstar e la ballerina

Data pubblicazione: 30-3-2026 ore 17:35Ultimo aggiornamento: 30-3-2026 ore 17:35

ROMA – Nude nella vasca idromassaggio, poi insieme a cena o tra percorsi montanari. Elodie e Franceska accendono il gossip, alimentando la voce di una presunta relazione circolata sui magazine specializzati dopo l’addio ad Andrea Iannone. La cantante è tornata sui social con un post che racconta dei suoi giorni spensierati insieme alla ballerina del suo corpo di ballo e altri amici. Tra questi anche Tananai: e c’è già chi spera in un possibile duetto tra i due artisti.

LEGGI ANCHE: Elodie in vacanza con le sue ballerine, Iannone insieme a Rocio Muñoz Morales: amore al capolinea? Gli scatti che alimentano il gossip

A inizio anno, la popstar nostrana e Franceska Nuredini – insieme ad altre amiche – erano volate in Thailandia per qualche giorno di relax. Le due ragazze non hanno mai parlato pubblicamente del loro rapporto, né tantomeno confermato la presunta relazione. I fan, però, esultano e le riempiono di complimenti su Instagram e anche su X.

Leggi anche

Tommaso Paradiso annuncia nuove date per l’estate. E il 25 aprile sarà a Bologna

di Redazione

Apple compie 50 anni: fu fondata nel 1976. Grande festa all’unico museo italiano: ecco dov’è

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»