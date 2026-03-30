Achille Lauro annuncia il tour negli stadi. Nel 2027 “Per sempre noi”: le date e i biglietti

Ph. Alessandra Trucillo

ROMA – Dopo un tour nei palazzetti interamente sold-out, Achille Lauro annuncia nuove date negli stadi. Un vero e proprio tour che seguirà le tre le date dello show “Comuni Immortali” in programma il prossimo giugno: il 7 allo Stadio Romeo Neri di Rimini, il 10 allo Stadio Olimpico di Roma (sold-out) e il 15 allo Stadio San Siro di Milano (sold-out).

Intitolato“Per sempre noi”, partirà il 3 giugno 2027 dal Bluenergy Stadium di Udine e arriverà il 6 giugno 2027 allo Stadio Dall’Ara di Bologna, l’11 giugno 2027 allo Stadio San Nicola di Bari, il 15 giugno 2027 allo Stadio San Siro di Milano, il 22 giugno 2027 all’Allianz Stadium di Torino, il 26 giugno 2027 allo Stadio Euganeo di Padova, il 30 giugno 2027 allo Stadio Olimpico di Roma e il 10 luglio 2027 allo Stadio Franco Scoglio di Messina.

I BIGLIETTI

I biglietti per il tour negli stadi 2027 e la data del 7 giugno 2026 al Romeo Neri di Rimini sono disponibili su Ticketone e nei punti vendita autorizzati. Il tour nei palazzetti e gli stadi, ideati da De Marinis Group, sono prodotti da Friends & Partners.

ACHILLE LAURO – PER SEMPRE NOI 2027