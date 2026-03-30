Invasione di pesci siluro al lago di Garda. E scatta il piano: catturarli e venderli

VENEZIA – Il pesce siluro è un ‘super-predatore’, si nutre di numerose specie ittiche e altera l’equilibrio del lago, mettendo a rischio la biodiversità. Ed è anche ‘super-resistente’: la sua elevata capacità di adattamento – può vivere anche in acque con poco ossigeno o condizioni difficili – lo rende particolarmente competitivo rispetto alla fauna locale. Per questo la sua crescente presenza nel Lago di Garda minaccia ambiente e attività economiche dell’area. Le catture di questa specie altamente invasiva sono aumentate sensibilmente negli ultimi anni ma i problemi restano tanto da spingere amministratori e categorie a chiedere un intervento regionale, sfociato oggi nell’incontro promosso dall’assessore regionale alla Pesca Dario Bond con pescatori, tecnici e istituzioni locali all’azienda agricola Casetto di Cisano di Bardolino dove c’era anche l’assessore regionale Diego Ruzza.

“Il pesce siluro è una problematica annosa, segnalata da tempo dal territorio” ed è un fenomeno “che va affrontato con serietà, perché sta creando difficoltà reali alla pesca e all’equilibrio del lago. Accanto agli aspetti critici, però, emerge una possibile opportunità economica: il siluro ha infatti un mercato consolidato soprattutto nei Paesi del Nord Europa come Germania, Repubblica Ceca e Polonia. Non si tratta quindi di pescare un prodotto destinato a essere scartato: esiste già una filiera commerciale reale. Il prezzo del pesce fresco si aggira attorno ai 2,50-2,70 euro al chilo e viene regolarmente consumato”. L’obiettivo della Regione, d’accordo coi pescatori, è quindi duplice: contenere l’impatto ambientale e valorizzare economicamente la specie. “Ci attiveremo per rafforzare la filiera commerciale del siluro, garantendo ai pescatori uno sbocco certo e strutturato” per “dare stabilità al mercato e trasformare una criticità in una risorsa”, ha detto Bond.

Parallelamente, va dato un il sostegno alla pesca professionale gardesana: “Dobbiamo stare vicino ai pescatori, che rappresentano una realtà importante ma non strutturata su larga scala- ha aggiunto Bond- serve supporto concreto, nella sperimentazione e nell’acquisto di attrezzature adeguate, perché cambia il sistema di pesca e cambiano anche le reti necessarie”. Un aiuto potrà arrivare anche dai fondi europei: attraverso risorse Feampa si può sostenere il settore, ad esempio realizzando centri di stoccaggio temporaneo. Nei periodi caldi è fondamentale mantenere il pesce a temperatura controllata per garantirne la qualità e il valore commerciale.

L’incontro di oggi è stata “un’occasione importante, perché ci siamo confrontati apertamente. C’è grande interesse sul tema e, pur senza fare promesse, esco da questa riunione con segnali di positività”, ha concluso l’assessore. Si è parlato anche del cormorano, e della necessità di avviare interlocuzioni con Ispra. “È urgente predisporre un piano specifico per il lago di Garda, questo animale può incidere pesantemente sulla fauna ittica, arrivando a compromettere anche il novellame, cioè la base della pesca futura. Ci impegneremo”, ha detto Bond. Loda l’incontro di oggi anche la deputata forzista Paola Boscaini: sul pesce siluro “va dato sostegno ai pescatori per la dotazione di attrezzature specifiche per il prelievo, ma vanno anche sviluppati canali commerciali all’estero”. Sul cormorano, invece, serve “uno specifico piano regionale di prelievo”. Mentre sul coregone, conclude, “mi muoverò con il ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin per arrivare a un decreto atteso da tempo che lo riconosca come specie autoctona e quindi perchè sia consentita la sua immissione sulle acque del lago”.

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