Carlo Verdone raccontato dal figlio Paolo: “È un papà partecipe. Se prenoto una visita medica senza avvertirlo si arrabbia”

Foto con il figlio Paolo da Instagram

ROMA – Carlo Verdone raccontato dal figlio Paolo. Il secondogenito dell’attore, per la prima volta, parla del papà intervistato dal Corriere della Sera, navigando tra i ricordi di una vita. Il primo che ha di lui? “A casa facevamo in salotto i tiri in porta, e ogni volta rompevamo un vaso o una cornice. A quel punto io correvo a distrarre mia madre mentre papà provava faticosamente a ricomporre l’oggetto”.

Classe 1988, Paolo è nato dal matrimonio dell’attore con Gianna Scarpelli, con la quale Verdone è separato, ma non divorziato. La coppia ha avuto anche Giulia nel 1986. Nell’album dei ricordi anche “le vacanze estive che facevamo da piccoli, con mia sorella Giulia e nostra madre Gianna, a Sabaudia. Papà girava i film, ci raggiungeva nel fine settimana e col motorino ‘Ciao’ portava a turno me e mia sorella in pasticceria a fare colazione con i maritozzi”.

Che padre è stato Carlo Verdone? “Partecipe, molto apprensivo, anche se non ci veniva a prendere a scuola tutti i giorni si informava di come fosse andata la giornata”. Ancora oggi “se prenoto una visita medica senza avvertirlo, si arrabbia”.

PAOLO E I FILM DI PAPÀ CARLO

Paolo oggi è dirigente della Siae. Lavora come responsabile della divisione che gestisce il diritto d’autore per diversi repertori, tra cui teatro, lirica, opere letterarie e arti figurative. Nel corso della sua vita ha, però, partecipato come comparsa in qualche film di papà: la prima volta “in Gallo Cedrone. C’è una scena in cui papà va dalla zia, una monaca di clausura, per chiederle dei soldi in prestito, inventandosi una bugia. Uscendo dal convento si accorge che nella sua spider decappottabile si infila un ragazzino che gioca a guidare. Gli urla: ‘Ao, a regazzì, vattene va! Ma guarda ‘sti ragazzini de oggi come sono cafoni e maleducati’. Ero io”.

Se, invece, deve scegliere i suoi film preferiti targati Verdone non ha dubbi: “‘Maledetto il giorno che t’ho incontrato’ e ‘Sono pazzo di Iris Blond’, dove sul set a Bruxelles feci i capricci perché girava di notte ma volevo restare lì, ero curioso di vederlo nella scena in cui bacia un’attrice: Andréa Ferréol. Poi sono affezionato a ‘C’era un cinese in coma’, col tempo è stato rivalutato. Papà venne a casa dopo l’uscita del film per dirci ‘non so cosa succederà in futuro, magari sono entrato nella fase calante della mia carriera’. Girava quasi un film all’anno, tra quello e il successivo ne passarono tre”.

LO SCHERZO: “MI DISSE CHE L’AGENTE DI TOTTI VOLEVA CONVOCARMI A TRIGORIA PER UN PROVINO”

Paolo Verdone, poi, ricorda lo scherzo che papà Carlo gli fece una volta: “A 10 anni giocavo a calcio nel Valle Aurelia. Davanti a papà feci una doppietta. In casa siamo romanisti. La mattina dopo una persona al telefono sosteneva di essere l’agente di Totti, di avermi visto giocare e di volermi convocare a Trigoria per un provino. Ma la voce era dello sceneggiatore di papà, Pasquale Plastino. Poi prese la cornetta papà, ‘Paolo è uno scherzo, sono io!!’. Rimasi di sasso. Mi chiese scusa ma restai offeso, lo perdonai solo quando mi portò a conoscere Totti per davvero“.

LA NOTTE DEGLI OSCAR E LA GRANDE BELLEZZA

Tra gli aneddoti anche la notte degli Oscar aspettando il risultato de “La Grande Bellezza” in cui Carlo recita accanto a Paolo Sorrentino: “Già alla lettura della prima bozza del copione mi disse che secondo lui era un capolavoro. La notte degli Oscar la seguimmo in tv”. Non fino alla fine: “Il problema di mio padre è che non è in grado di modificare orari e abitudini serali. A una certa ora, prima del verdetto, andò a dormire. Rimasi sveglio io, gli feci trovare un biglietto attaccato al frigo con la notizia. Lo ha incorniciato e messo nella casa di campagna”.

IL PESO DEL COGNOME? “MAI SENTITO”

Paolo, poi, parlando del cognome che porta ammette: “Mai sentito (il peso, ndr). Ho il privilegio di vivere esperienze uniche. Certe cose più semplici, come fare una passeggiata o mangiare tranquilli al ristorante, sono più complicate“.

Tra le esperienze uniche di cui è più orgoglioso sicuramente c’è la giornata in cui “è stato sindaco di Roma per un giorno, il 17 novembre. Compiva gli anni. Vederlo al Campidoglio mentre teneva un discorso con la fascia tricolore è stata una grande emozione. I momenti più belli? Per lui l’abbraccio dei bambini a Villa Gordiani e la torta di compleanno al centro anziani a La Storta”.

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Per il futuro gli augura “che sia meno pressato e si diverta, che faccia cinema finché vuole ma anche altro, come condurre un programma alla radio sulla musica con ospiti e amici. Papà è una miniera di aneddoti e ricordi”.