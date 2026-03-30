IA per il Made in Italy: 10 i progetti selezionati dal bando “vIvA”

ROMA – Sono 10 i progetti selezionati attraverso “vIvA”, il bando da 2.6 milioni pubblicato a marzo 2025 dall’Impresa sociale Fondo per la Repubblica Digitale, nato dalla condivisione degli obiettivi comuni di impatto sociale e sostenuto pariteticamente dal Fondo per la Repubblica Digitale e Google.org.

Le iniziative sostenute puntano ad abilitare le persone alla comprensione e all’utilizzo delle tecnologie di IA attraverso lo sviluppo di competenze specifiche spendibili nel mondo del lavoro, così da offrire opportunità di inserimento lavorativo o di miglioramento delle condizioni professionali, contribuendo all’aumento della competitività delle imprese italiane del Made in Italy. I contributi assegnati variano tra 200.000 e 300.000 euro, con circa 1400 beneficiari attesi.

I progetti, con una durata compresa tra 16 e 18 mesi, sono promossi da università, enti di formazione e organizzazioni del terzo settore e riguardano diversi settori chiave dell’economia italiana, tra cui turismo, agroalimentare, metalmeccanico, moda e abbigliamento, mobile e arredo, commercio ed e-commerce.

Le iniziative si svolgeranno in varie regioni italiane, tra cui Lombardia, Campania, Piemonte, Lazio, Emilia-Romagna, Puglia e Sicilia e coinvolgeranno target di beneficiari in condizioni di vulnerabilità o instabilità lavorativa, come giovani NEET, disoccupati, persone con background migratorio, donne in condizioni di fragilità o vittime di violenza, persone con disabilità e lavoratori a rischio di sostituzione a causa della trasformazione digitale.

Per Martina Lascialfari, Direttrice Generale del Fondo per la Repubblica Digitale Impresa sociale: “Il bando vIvA rappresenta un ulteriore passo nel percorso avviato dal Fondo per la Repubblica Digitale insieme a Google.org per promuovere l’adozione e l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale all’interno del tessuto produttivo del nostro Paese. Dopo CrescerAI, il bando dell’Impresa sociale interamente sostenuto da Google.org destinato allo sviluppo di soluzioni di Intelligenza Artificiale per le imprese del Made in Italy, con vIvA l’obiettivo è investire sul capitale umano, sostenere progetti che accompagnino le persone, soprattutto coloro in condizioni di vulnerabilità, nello sviluppo di competenze in ambito IA applicate alle filiere del Made in Italy, favorendo nuove opportunità di inserimento lavorativo e contribuendo, al tempo stesso, alla competitività del Paese, attraverso l’innovazione digitale”.

Per Alessia Scarpellini, Senior Manager di Google.org: “Sostenendo il bando “vIvA”, Google.org è orgoglioso di contribuire a fornire a 1.400 persone le competenze digitali fondamentali necessarie per affermarsi nel mercato del lavoro moderno. Questo progetto non riguarda solo la tecnologia; si tratta di rendere il futuro del ‘Made in Italy’ inclusivo, lungimirante e ricco di opportunità per tutti.”

IL CONTESTO

Secondo il report “The State of AI in the Enterprise 26” pubblicato da Deloitte in Italia l’82% delle aziende prevede di aumentare gli investimenti in Intelligenza Artificiale nel prossimo anno, mentre il 92% si aspetta un incremento di produttività grazie all’adozione di questi strumenti. Il 31% dichiara che l’IA è già integrata a un livello avanzato nelle decisioni strategiche. Tuttavia, l’uso delle tecnologie resta principalmente esterno: solo il 3% delle aziende dispone di soluzioni proprie, il 20% le sviluppa internamente, il 29% utilizza un mix di interne ed esterne, un altro 29% predilige l’acquisto e il 17% si affida esclusivamente a fornitori esterni. Le principali barriere all’adozione sono la carenza di talenti e competenze (39%), difficoltà nell’identificare casi d’uso (27%), problemi tecnologici o di dati (27%) e questioni di governance e compliance (27%). In questo contesto, il Made in Italy riveste un ruolo strategico. Filiere come agroalimentare, commercio, metalmeccanico e metallurgico, mobile e arredo, moda e abbigliamento e turismo rappresentano settori chiave dove l’IA può generare un vantaggio competitivo, migliorando efficienza e produttività. Modelli predittivi basati sull’IA dimostrano già il potenziale di queste tecnologie nell’ottimizzazione dei processi, ma il livello di integrazione rimane ancora relativamente basso rispetto ad altri settori, con possibili impatti sulla competitività internazionale. Promuovere iniziative che aumentino consapevolezza e adozione dell’IA nel Made in Italy può quindi favorire una maggiore diffusione di soluzioni digitali e lo sviluppo delle competenze necessarie.

ELENCOPROGETTI SELEZIONATI

“NeuroTech Tourism” – il progetto di X23 Science in Society Impresa Sociale, in collaborazione con Anffas Bergamo APS, ITS Academy InnovaProfessioni, SportIndoor All In One SSDARL e Turismo & Impresa Sociale SRL. L’iniziativa valorizza le competenze delle persone neurodivergenti nell’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale applicata al turismo, attraverso percorsi formativi e attività di inserimento lavorativo nel settore. Area di intervento: Lombardia | Settore: turismo.

“ESPERIA” – il progetto dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (CeSMA), in collaborazione con Associazione Nazionale Allevatori Specie Bufalina, Perlatecnica e con il partner for profit PAIDEA SAS. Il progetto promuove l’uso dell’IA nella filiera bufalina per migliorare produttività, sostenibilità e benessere animale, formando nuove competenze professionali per il settore. Area: Campania | Settore: agroalimentare.

“TAIste of Work” – il progetto dell’Università degli Studi di Torino, in collaborazione con Fondazione Piazza dei Mestieri ETS “Marco Andreoni” e Fondazione Piemonte Innova. L’iniziativa forma NEET e persone con background migratorio integrando competenze enogastronomiche e strumenti di IA generativa per favorire l’inclusione lavorativa. Area: Piemonte e Lombardia | Settore: turismo ed enogastronomia.

“TRACCE – Turismo Raro Accessibile Connesso Creativo Equo” – il progetto di Informatici Senza Frontiere APS, in collaborazione con Associazione I Borghi più belli d’Italia e p63 Sindrome E.E.C. International network word communication APS. Il progetto sviluppa competenze digitali e di IA per valorizzare i borghi italiani e favorire l’inserimento lavorativo di persone in condizioni di vulnerabilità. Area: nazionale | Settore: turismo.

“AI Made Human – Intelligenza Artificiale per il Futuro del Made in Italy” – il progetto di InVento Innovation Lab Impresa Sociale, in collaborazione con Comunità Nuova Onlus, Fondazione Exodus Don Antonio Mazzi ETS e con il partner for profit ArtAttack Group SRL. Il progetto promuove percorsi formativi sull’uso etico e creativo dell’IA applicata al design, rivolti a giovani e persone in condizioni di fragilità. Area: Lombardia e Lazio | Settore: mobile e arredo/design.

“Competenze per il futuro: IA nel settore metalmeccanico Made in Italy” – il progetto di G-LAB Impresa Sociale, in collaborazione con Confindustria Emilia Area Centro e International Foundation Big Data and Artificial Intelligence for Human Development (iFAB). L’iniziativa rivolta a lavoratori a rischio di sostituzione o demansionamento sviluppa competenze sull’uso dell’IA nei processi industriali, con focus su automazione, manutenzione predittiva e analisi dei dati. Area: Emilia-Romagna | Settore: metalmeccanico.

“FuturAtelier” – il progetto di Italian Institute for the Future ETS, in collaborazione con il partner for profit Isaia & Isaia S.p.A. Il progetto, destinato a NEET, disoccupati e lavoratori in transizione under-40, integra Intelligenza Artificiale e Realtà Aumentata nei processi creativi e produttivi della filiera moda, formando nuove competenze professionali. Area: Campania | Settore: moda e abbigliamento.

“RiavvIA – Reinserimento, IA e lavoro per donne in rinascita” – il progetto della Cooperativa Sociale Lazzarelle, in collaborazione con Associazione Dream Team Donne in Rete per la Ri-Vitalizzazione Urbana APS, Confcommercio Campania e Stecca APS e con il partner for profit Medaarch SRL STP. L’iniziativa sostiene il reinserimento sociale e lavorativo di donne in condizioni di vulnerabilità attraverso formazione nel settore moda e competenze di IA. Area: Campania | Settore: moda e abbigliamento.

“DigitalMente” – il progetto di ITS Academy Mobilità, in collaborazione con Programma Sviluppo e Università del Salento – Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione e con il partner for profit Würth SRL. Il progetto forma NEET e disoccupati vulnerabili sull’uso dell’IA nei processi di vendita, marketing e logistica del commercio digitale. Area: Puglia | Settore: commercio ed e-commerce.

“Digital Roots – Competenze del futuro per un agrifood intelligente e inclusivo” – il progetto di BEEHIVE Società Cooperativa Sociale, in collaborazione con Fondazione Auxilium e Futura Società Cooperativa e con il partner for profit iInformatica SRL. L’iniziativa sviluppa competenze di IA applicate all’agrifood coinvolgendo NEET e persone con disabilità ad alto funzionamento, favorendo innovazione e inclusione lavorativa nelle filiere locali. Area: Sicilia | Settore: agroalimentare.

Per tutti i dettagli relativi al bando “vIvA” si può consultare il sito fondorepubblicadigitale.it.