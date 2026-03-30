Sinner può tornare il numero uno al mondo dopo Montecarlo

ROMA – Jannik Sinner festeggia il successo al Masters 1000 di Miami e il ‘Sunshine double’, grazie alla vittoria ottenuta precedentemente a Indian Wells, e accorcia le distanze su Carlos Alcaraz per la prima posizione del ranking mondiale. Lo spagnolo è ora 1.190 punti sopra il tennista azzurro, che però ha l’occasione di tornare al vertice al termine dell’Atp Masters 1000 di Montecarlo, primo appuntamento della stagione sulla terra rossa. Lo scorso anno il torneo monegasco fu vinto da Alcaraz, che quindi scarterà 1.000 punti, mentre Sinner non avrà punti da scalare perchè non prese parte alla competizione. La data per il possibile sorpasso ufficiale è quindi fissata per lunedì 13 aprile.

Fino al termine della stagione, che coinciderà con il Masters 1000 di Parigi, Sinner avrà comunque tante occasioni per riottenere il vertice della classifica.

Nella top 10 da segnalare il sorpasso di Alexander Zverev su Novak Djokovic, con il tedesco che si attesta in terza posizione, e quello di Felix Auger-Aliassime su Taylor Fritz, rispettivamente settimo e ottavo.

Tra gli italiani Lorenzo Musetti è stabile in quinta posizione, Flavio Cobolli avanza di una ed è 13esimo, Luciano Darderi scende al 19esimo posto, Lorenzo Sonego al 63esimo, mentre Mattia Bellucci ne guadagna 4 (73esimo). Nella top 100 scivola di 23 gradini Matteo Berrettini, ora 91esimo.

RANKING WTA, PAOLINI SCENDE ALL’OTTAVO POSTO

Qualche piccola variazione in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla Wta dopo la conclusione del 1000 di Miami, in Florida. Anche questa settimana sono sempre due le azzurre tra le prime cento. Leader tricolore è ancora Jasmine Paolini: la 29enne di Bagni di Lucca, eliminata da Ostapenko al terzo turno (nel 2025 era stata semifinalista), perde una posizione ed è ottava.

Alle sue spalle, fa un passo avanti Elisabetta Cocciaretto, rientrata a Miami dopo lo stop di oltre un mese per un problema alla coscia sinistra accusato a Dubai e battuta al secondo turno da Gauff, che risale al numero 43.

Ne fa cinque indietro, invece, Lucrezia Stefanini, ora al numero 148. Guadagna un’altra posizione Nuria Brancaccio, ora al numero 150, che eguaglia il ‘best’: la 25enne di Torre del Greco precede Lucia Bronzetti, uscita a fine ottobre scorso dalla top cento: la romagnola perde altri nove posti ed è ora numero 161.

Due scambi di poltrona nella top ten mondiale. Al comando c’è sempre Aryna Sabalenka, per la settantaseiesima settimana consecutiva: la 27enne di Minsk, a segno per il secondo anno di fila a Miami (quinta giocatrice a firmare il ‘Sunshine double’ avendo trionfato due settimane fa anche ad Indian Wells), ha ora 2.917 punti di vantaggio sulla kazaka Elena Rybakina, semifinalista in Florida (stoppata proprio da Sabalenka), seconda. Sul terzo gradino del podio, grazie alla sua prima finale a Miami, risale la statunitense Coco Gauff. La 22enne di Delray Beach scavalca per soli 15 punti Iga Swiatek: la 24enne di Varsavia, ex regina del tennis mondiale, scende in quarta posizione davanti ad altre due statunitensi: Jessica Pegula, quinta, ed Amanda Anisimova, sesta, entrambe stabili rispetto al ranking precedente. Al settimo posto risale l’ucraina Elina Svitolina che per 58 punti supera Jasmine Paolini, ora ottava, che paga la mancata conferma dei punti della semifinale di Miami 2025. Stabile in nona posizione la 19enne canadese Victoria Mboko, che ribadisce il primato personale, davanti a un’altra giovanissima, la 18enne russa Mirra Andreeva, decima, che chiude l’élite mondiale.