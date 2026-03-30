Sembrava carbonella ma erano sigarette di contrabbando: sequestro da 6 tonnellate

GENOVA – Un carico di oltre 300.000 pacchetti di sigarette di contrabbando è stato intercettato e sequestrato nel porto di Genova Sampierdarena. L’operazione, condotta dal Reparto Antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dai finanzieri del Comando provinciale di Genova, ha portato al rinvenimento di oltre sei tonnellate di tabacchi lavorati esteri. Il container, proveniente dal Medio Oriente, con un carico dichiarato di carbone per barbecue, è stato intercettato grazie a un’analisi dei flussi commerciali in transito al Porto di Genova. È stato ricostruito il viaggio del container, verificando la provenienza, le navi utilizzate per il trasporto, i cambi di rotta, i porti di scalo nei quali erano state effettuate soste e operazioni di trasbordo.

Nonostante l’esito del passaggio del container sotto lo scanner fosse negativo, è stata comunque disposta un’ispezione più approfondita che ha rivelato 6.132 chili di sigarette, occultati dietro migliaia di vaschette di alluminio colme di carbone, utilizzate per schermare il reale carico. Un totale di 306.600 pacchetti di sigarette che, se immesse sul mercato illegale, avrebbero fruttato un guadagno illecito di oltre 1.747.000 euro, dettagliano infine Agenzia delle Dogane e Gdf in una nota congiunta.