Valmontone, a Magicland nasce l’area per il divertimento dei cani

ROMA – A MagicLand gli amici a quattro zampe entrano con le famiglie nel Parco alle porte di Roma (a Valmontone) e diventano parte del divertimento. Nasce così DogLand-Anas, tra le prime aree cani ludico-ricreative in Europa in un parco divertimenti. L’inaugurazione ufficiale si terrà il 3 aprile, in occasione dell’apertura della stagione 2026.

Con DogLand-Anas il messaggio è chiaro: gli animali non si abbandonano perché fanno parte della famiglia e partecipano a tutte le attività. Anche al parco divertimenti. Situata in posizione centrale, a bordo lago, l’area è uno spazio verde e protetto dove i cani possono muoversi, giocare e rilassarsi in sicurezza, sempre accompagnati dalle famiglie. Completamente recintata e realizzata con erba sintetica di alta qualità, DogLand-Anas è dotata di zone ombreggiate, sedute e fontanella. Elemento distintivo è il ‘percorso agility‘ in legno a sei stazioni, progettato per stimolare movimento, gioco e interazione: pedana di attesa, pedana mobile, slalom, ostacolo regolabile, palizzata e anello fisso. Un tracciato dinamico che trasforma la visita al Parco in un momento di attività condivisa con i propri amici a quattro zampe.

DogLand-Anas rappresenta l’incontro tra due visioni complementari: da un lato l’impegno di Anas nella prevenzione dell’abbandono e nella sicurezza stradale, dall’altro la volontà di MagicLand di rendere il Parco sempre più inclusivo e vicino ai nuovi stili di vita delle famiglie, in cui l’animale domestico è a tutti gli effetti un membro del nucleo.

“Con DogLand-Anas vogliamo lanciare un messaggio semplice ma forte: i cani fanno parte della famiglia e non devono essere lasciati indietro, nemmeno quando si va al parco divertimenti– dichiara Guido Zucchi, Amministratore Delegato di MagicLand- Questa area nasce proprio per permettere alle persone di vivere il tempo libero insieme ai propri animali in modo responsabile, sicuro e sereno. I cani sono sempre stati i benvenuti a MagicLand, accompagnando le famiglie nella loro visita al parco. Tuttavia, finora non avevano uno spazio di svago pensato esclusivamente per loro. Con DogLand – Anas possiamo offrire anche a loro un’area dedicata al divertimento e al benessere, progettata su misura. Inoltre, la collaborazione con Anas, da anni in prima linea contro l’abbandono, rende questo progetto ancora più significativo”.

L’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, ha dichiarato: “Da diversi anni collaboriamo con alcune associazioni per far fronte comune e promuovere campagne di sensibilizzazione a favore degli animali. Partecipare a questa iniziativa con MagicLand ci rende orgogliosi perché è una nuova azione concreta che permette di proteggere e salvare vite. Anas salva in media un animale ogni cinque giorni dal pericolo di essere investito e ucciso. In Italia il fenomeno dell’abbandono degli animali lungo le strade rappresenta una grave emergenza perché mette a rischio la loro vita e quella degli utenti. Negli ultimi anni abbiamo intensificato le attività di monitoraggio e intervento in collaborazione con le autorità locali e le associazioni del settore. Solo attraverso un’azione collettiva possiamo ridurre gli incidenti. C’è comunque un dato positivo che vorrei sottolineare: la sensibilità degli utenti a segnalare ad Anas il fenomeno dell’abbandono è cresciuta di oltre il 30% negli ultimi anni, segnalazioni che consentono ai cantonieri di salvare con più rapidità e di conseguenza con maggior successo, gli animali vaganti”.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra MagicLand e Anas (società del Gruppo Fs), da anni impegnata nella cultura della sicurezza stradale attraverso campagne di sensibilizzazione. Anas, oltre a occuparsi della gestione e manutenzione della rete viaria nazionale, porta avanti un costante lavoro di prevenzione sui comportamenti a rischio, tra cui l’abbandono degli animali lungo le strade. Questo fenomeno rappresenta un grave atto di crudeltà verso gli animali e un serio pericolo per la circolazione.