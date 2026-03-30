Gialappas Show torna su Tv8: questa sera il debutto con Jovanotti co-conduttore

ROMA – Torna questa sera su Tv8 – in simulcast su Sky e in streaming su Now a partire dalle 21.30 – Gialappas Show, il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band che quest’anno raggiunge la sua settima stagione. Alla conduzione il confermatissimo Mago Forest che guiderà i comici e i performer tra nuove parodie, personaggi inediti e ritorni amatissimi dal pubblico. Alla base lo stesso spirito dissacrante di sempre e una co-conduzione diversa ogni settimana. Per il debutto arriva Jovanotti, il quale sui social si è già dichiarato un grande fan del programma.

Un apprezzamento ricambiato dal Mago Forest. Al secolo Michele Foresta, il comico e conduttore – intervenendo a Che tempo che fa sul Nove – ha dichiarato: “Sono un’ammiratore di Jovanotti sia come uomo che come cantante. Ho passato due giorni al Gialappas Show che mi porterò nel cuore. Stare con lui è veramente una bella esperienza”.

IL CAST DI COMICI

Sul palco si alternerà un ricchissimo cast di comici e performer: Brenda Lodigiani, Ubaldo Pantani, Valentina Barbieri, Stefano Rapone, Alessandro Betti, Tony Bonji, Alfredo Colina, Giovanni Vernia, Edoardo Ferrario, Luigi Esposito (Gigi), Rosario Morra (Ross), Carlo Amleto Giammusso, Giulia Vecchio, Michela Giraud, Marcello Cesena, Simona Garbarino e Marcello Macchia, ovvero Maccio Capatonda.