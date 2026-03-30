Roma, ruba uova di Pasqua nei supermercati: arrestata ladra ‘seriale’

ROMA – Alla vigilia della domenica delle Palme, nel pieno della corsa agli acquisti pasquali, tra scaffali presi d’assalto e corsie affollate, tra Roma e Tivoli, è andata in scena una caccia al cioccolato ‘di stagione’ tutt’altro che festiva. La protagonista dei furti ‘a tema’ è una cinquantunenne della Capitale, arrestata dalla Polizia di Stato dopo aver messo a segno due colpi fotocopia, puntando dritto alle uova di Pasqua.

Con un copione semplice e ‘seriale’, costruito su rapidità e disinvoltura, entrava nei supermercati, riempiva le buste ed usciva senza pagare. In soli due ‘giri’, era riuscita a conquistare un bottino di oltre 50 uova, per un valore di circa 1000 euro.

IL PRIMO COLPO NEL QUARTIERE MONTEVERDE

Il primo colpo nel quartiere Monteverde. La donna, con un passo disinvolto, si è mossa tra le corsie del reparto stagionale selezionando uova di marca e riempendo le buste fino all’orlo. Poi, con apparente naturalezza, si è diretta verso l’uscita senza pagare, ma senza passare inosservata. Il bottino di 32 uova, di un valore di 700 euro, non è passato inosservato al personale di vigilanza, che ha allertato l’112 (Nue) mentre cercava di fermarla. In poco tempo, tuttavia, la situazione è degenerata: la donna ha reagito con violenza, scagliandosi contro una cliente intervenuta ed opponendo resistenza anche agli agenti delle Volanti sopraggiunti sul posto. Per lei sono scattate le manette per i reati di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.

L’episodio, tuttavia, non è rimasto isolato e la ladra – a tema – è tornata a distanza di due giorni a Tivoli, dove ha messo in scena lo stesso copione. Dopo aver riempito due buste con decine di uova di cioccolato, ha tentato nuovamente di guadagnarsi indisturbata l’uscita ‘a costo 0’, ma il suo piano si è interrotto scatenando una reazione ancora più grave. Vistasi scoperta, la donna ha aggredito il direttore del supermercato, colpendolo al volto e graffiandolo, per poi scagliarsi contro l’addetto alla vigilanza, ferendolo al collo nel tentativo di dimenarsi.

L’ARRESTO E LA MISURA CAUTELARE IN CARCERE

Gli agenti del commissariato di Polizia di Tivoli, intervenuti sul posto, hanno ricostruito in pochi minuti il canovaccio tramite i frame estrapolati dal sistema di videosorveglianza. Per la donna, già nota alle Forze dell’ordine per precedenti legati ai reati contro il patrimonio, sono scattate nuovamente le manette.

In sede di convalida dell’arresto, l’Autorità giudiziaria ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare in carcere.