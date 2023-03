‘PizzAut’ apre anche a Monza, domenica Mattarella sarà il primo cliente

ROMA – Il prossimo 2 aprile, in occasione della ‘Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo’, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà ospite speciale di ‘PizzAut’, la pizzeria inclusiva in cui lavorano ragazzi autistici. Dopo la prima sede a Cassina de’ Pecchi, nata nel milanese il primo maggio 2021, domenica sarà inaugurato il nuovo ristorante/pizzeria a Monza. E il capo dello Stato avrà il piacere di poter essere il primo ‘cliente’ della nuova sede. Per l’apertura vera e propria al pubblico occorrerà però attendere qualche settimana. Le prime prenotazioni partiranno da fine aprile per dare ai nuovi lavoratori ‘Aut’ la possibilità di fare esperienza prima del contatto con la clientela. Il taglio del nastro con Mattarella avverrà domenica 2 aprile intorno alle ore 12. Subito dopo, il presidente si fermerà per pranzo e i ragazzi di PizzAut cucineranno per lui. Per visitatori e curiosi domenica sarà comunque possibile accedere all’area esterna della struttura.

PizzAut è un innovativo modello di inclusione sociale, un laboratorio per dimostrare che le ‘barriere’ sono “solo mentali”, dando ai ragazzi autistici la possibilità di guadagnare dignità e autonomia attraverso il lavoro. Perchè una pizzeria? Sul sito internet dell’Associazione viene spiegato che la pizza “è il prodotto italiano più esportato al mondo e obiettivo di PizzAut è riuscire ad esportare anche l’inclusione sociale”.

PiazzAut è innanzitutto formazione professionale con l’AutAcademy per i ragazzi autistici nelle scuole, nelle aziende e in tutti i contesti dove si vuole imparare ad essere più inclusivi. I ristoranti sono interamente gestiti da ragazzi autistici, con il supporto di professionisti della ristorazione e dei processi educativi. Inoltre si aiutano le aziende a costruire percorsi di inserimento lavorativo. Infine, grazie alle ‘Palestre di Autonomia Abitativa’, la Onlus indirizza ragazze e i ragazzi con disturbi dello spettro autistico ad imparare a vivere da soli così che, un domani, non saranno costretti ad un destino in istituto.

“In Italia – si sottolinea sul sito della Fondazione – ci sono oltre 600.000 persone autistiche e quasi nessuna di loro è inserita nel mondo del lavoro. PizzAut nasce per offrire ai ragazzi autistici un presente fatto di dignità e lavoro, per costruire il loro futuro”. In un’apposita sezione è possibile donare per sostenere il progetto nato con l’obiettivo di sensibilizzare le Istituzioni e la società civile sul tema dell’occupabilità delle persone autistiche. Il tutto ha preso il via il 19 novembre 2017 quando un gruppo di ‘sognatori’, come amano definirsi i ragazzi e i loro genitori della Onlus, assieme a Nico Acampora, fondatore di PizzAut e papà di un bimbo autistico, hanno dato vita all’Associazione che ora gestisce i due ristoranti in Lombardia, il primo nell’hinterland di Milano nato dopo il lockdown nel maggio 2021, il secondo adesso a Monza con ‘il battesimo’ del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La nuova struttura, che avrà sede in via Philips 12, conta 222 metri quadrati di cucine e 1.100 metri quadrati totali con 350 posti a sedere. Lì avrà sede la nuova Accademia formativa per i 25 nuovi asssunti.

“I miei ragazzi Aut ed io taglieremo il Nastro insieme al Presidente della Repubblica – spiega su Facebook l’ideatore di PizzAut Nico Acampora – Un nastro che aprirà le porte di un progetto capace di dare speranza, dignità e futuro attraverso il lavoro. Tutti insieme…perché i cambiamenti Veri si fanno tutti insieme… Vi aspettiamo, anche se si potrà stare solo all’esterno del ristorante…sarà bellissimo condividere con voi tutti questa grande gioia. Da solo puoi andare veloce….ma insieme si può andare lontano”.

Qualche giorno fa, dando l’annuncio della visita di Sergio Mattarella sempre via social, Acampora aveva scritto: “Il 2 aprile è la giornata mondiale di sensibilizzazione sull’autismo e sarà anche il momento dell’inaugurazione del nuovo PizzAut a Monza…la presenza del Capo dello Stato significa testimoniare a 600.000 famiglie Aut…che non sono sole. Avremo l’onore di ospitare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, prima carica dello Stato italiano, uomo straordinario per la sua storia e la sua sensibilità nei confronti di temi sociali, della disabilità e dell’inclusione. Grazie presidente”.

Su Facebook l’Associazione ha già postato la foto dell’ingresso della nuova pizzeria a Monza: accanto al portico d’entrata è stato messo a dimora un olivo di oltre 100 anni. “Una pianta monumentale – viene spiegato – simbolo di pace, a dare il benvenuto a quanti decideranno di venirci a trovare nella nuova PizzAut di Monza”.