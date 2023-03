‘Ritrovarsi in Rye Lane’, la rom-com di Disney+: “Il romanticismo non passerà mai di moda”

ROMA – Una commedia su come ritrovarsi e innamorarsi con due meravigliosi protagonisti non convenzionali. Dopo il successo al Sundance, il 31 marzo su Disney+ arriva ‘Ritrovarsi in Rye’ della regista Raine Allen-Miller.

Una rom-com colorata e inedita che vede protagonisti David Jonsson e Vivian Oparah, nei panni di Dom e Yas: due ventenni entrambi reduci da brutte rotture, che entrano in sintonia nel corso di una giornata movimentata nel sud di Londra, magico e romantico, aiutandosi a vicenda ad affrontare i loro ex da incubo e, potenzialmente, a ritrovare la fiducia nel romanticismo.