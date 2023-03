David di Donatello, candidatura unica per Ficarra e Picone: ‘la stranezza’ scatena l’ironia del web

ROMA – Sono state annunciate oggi le nomination per i David di Donatello, gli Oscar italiani del cinema che premiamo i migliori interpreti del Bel Paese. Tra i candidati della categoria miglior attore protagonista figurano, oltre ad Alessandro Borghi, Luca Marinelli, Fabrizio Gifuni e Luigi Lo Cascio, anche Ficarra e Picone. Fin qui tutto normale si direbbe, se non fosse che il duo comico è stato considerato come un interprete unico. Una ‘stranezza’, come il titolo del film che li vede protagonisti insieme a Toni Servillo, che non è sfuggita al popolo del web.

FICARRA E PICONE E LA CANDIDATURA AI DAVID, L’IRONIA DEL WEB

“Marinelli e Borghi normalmente con candidature separate, Ficarra e Picone invece un unicum, un agglomerato, un teratoma, un’entità autonoma. BOH”, mette un’evidenza un utente. “Ficarra e Picone come gli omini che dividono una singola emoji”, commenta un altro, mentre un terzo condivide un video del famoso cartone animato Dragon Ball in cui Goku e Vegeta si fondono diventando un’unica persona.

ficarra e picone hanno detto pic.twitter.com/I7MVdxjEDM — aciredef (@fefefede) March 30, 2023