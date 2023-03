Il weekend dei bambini a Roma: ecco 5 cose da fare l’1 e 2 aprile

ROMA – Quante cose può offrire Roma ai più piccoli? È a loro che pensiamo e per loro suggeriamo cinque appuntamenti per il weekend. Proposte per giocare, scoprire e incontrare.

Spettacoli, laboratori, passeggiate e concerti. Consigli utili anche ai più grandi, perché orientarsi in città è tutt’altro che un gioco!

“LA MENTE È UNA SOLA. LA SUA CREATIVITÀ VA COLTIVATA IN TUTTE LE DIREZIONI“. GIANNI RODARI

ECCO COSA FARE L’1 APRILE

LA CASA DELLE FARFALLE

Per tutte le età

Ha riaperto le porte La casa delle farfalle, la speciale serra tropicale dove ammirare i meravigliosi esemplari in un ambiente che riproduce il loro habitat naturale, ma non solo; oltre ad alcune tra le farfalle più belle al mondo, ecco anche alcuni insetti unici, come l’insetto stecco, gli insetti foglia e le blatte fischianti del Madagascar, oltre al Millepiedi gigante. Biologi e entomologi spiegheranno a grandi e piccoli quanto insetti e lepidotteri siano preziosi per lo stato di salute dell’ambiente. A due passi dall’Appia Antica, La Casa delle Farfalle è all’interno dall’ Appia Joy Park, un nuovo parco a Roma dove i visitatori troveranno anche street food, mercatini, agroalimentari, musica dal vivo, oltre a laboratori e spettacoli.

Costo 8,00 euro gli adulti, ridotto dai 4 ai 12 anni 5,00 euro – laboratori e truccabimbi 4,00 euro

La casa delle farfalle è in via Annia Regilla 245 – è aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00 fino all’11 giugno

www.lacasadellefarfalleonline.it

Ore 15.00 CACCIA AL TESORO A VILLA BORGHESE PER SCOPRIRE LE DIVINITÀ DELL’ANTICA ROMA

Dai 6 agli 11 anni

Una caccia al tesoro a tema storico da fare in famiglia per far conoscere e scoprire a bambine e bambini la mitologia romana. Osservando monumenti, statue e cercando obelischi nascosti, i bimbi si avventureranno nella natura per scoprire le più famose divinità romane, insieme alle loro storie leggendarie conosciute e meno conosciute.

La triade capitolina, divinità minori, ninfe dei boschi, semidei e tanto altro in una super avventura da vivere in famiglia.

Il team di ‘Archeo Road’ accoglierà e consegnerà ai partecipanti il kit di gioco introducendo tutte e tutti all’argomento. Il percorso, adatto anche per passeggini, è lungo circa 1 Km e mezzo. La caccia al tesoro terminerà alle 17.00.

COSTO 13,50 euro dai 6 anni e 3,00 euro per ogni adulto accompagnatore. Anche i bambini sotto i 6 anni che vorranno partecipare pagano 3,00 euro.

Prenotazione obbligatoria sul sito: archeoroad.it – per informazioni: [email protected] o 375/5233112

Appuntamento a Piazzale Fredowsi nel Parco di Villa Borghese

Ore 16.30 PESCIOLINO LUCENTE AL TEATRO MONGIOVINO

Da 1 a 5 anni

Il teatro delle marionette degli Accettella a Roma è storia. Un luogo storico che opera, senza interruzione da oltre 75 anni, nel Teatro di Figura e nel Teatro Ragazzi promuovendo e producendo attività teatrali per bambini e ragazzi. Non è un caso che custodisca un patrimonio di oltre 400 marionette e pupazzi di diversa età e fattura.

‘Pesciolino Lucente’ è uno spettacolo sull’amicizia, la solidarietà e l’accettazione del diverso basato sul libro “Arcobaleno. Il pesciolino più bello di tutti i mari” di Marcus Pfister, Ed. NordSud. Arcobaleno è il pesce più bello di tutti i mari. Lo chiamano così perché le sue squame colorate brillano di tutti i colori dell’arcobaleno, ma , ahimè, è così fiero e vanitoso che tutti lo evitano e lui si sente molto solo. Un giorno però regala a un pesciolino del colore del mare una delle sue belle squame. Poi ne regala un’altra ed un’altra e ancora… e così scopre che quando si divide quel che si ha con gli altri si diventa felici.

I due attori/animatori con l’aiuto di burattini e oggetti animati coinvolgono i bambini nella narrazione della storia. Un grande telo blu rappresenta il mare e alla fine del racconto ogni bambino ci si potrà tuffare per provare l’emozione di muovere il pesciolino/ burattino. La fase finale è dedicata ad un mini laboratorio in cui i bambini coloreranno i loro Pesciolini con i pennarelli e li animeranno sulle musiche dello spettacolo.

Lo spettacolo è in scena anche domenica 2 aprile sempre alle 16.30

Costo 9,00 euro i bambini e 11,00 euro gli adulti

Si accettano prenotazioni telefoniche al numero 065131492 e via mail all’indirizzo [email protected]

Il Teatro Mongiovino è in via Giovanni Genocchi, 15

ECCO COSA FARE IL 2 APRILE

Ore 10.30 STORIE IN CUCINA!

Dai 4 ai 6 anni

La combo Madame Pasticcio e Jessica Zanella, negli spazi dell’Associazione Sbagliando s’Impara, accoglie bambine e bambini tra laboratori di cucina, letture ad alta voce e merenda fatta in casa. Una mattina senza genitori con le mani in pasta e, mentre tutto è in cottura, con le storie ad alta voce.

Costo 15 euro

Prenotazione obbligatoria al 347.7002125 [email protected]

L’Associazione Sbagliando s’Impara è in via San Genesio, 11 (zona Piazzale delle Province)

Ore 15.00 DONKEY CLUB – Giardinaggio e letture con l’asino Socrate

Dai 3 ai 12 anni

L’asino Socrate è la star indiscussa del centro Ippico Piana Bella Horses Farm. Bambine e bambini sono invitati socializzare con lui, spazzolandolo e portandolo a passeggio. Al momento dei giochi, tra letture e laboratori, Socrate resta nel gruppo accompagnando tutta l’esperienza. Il giardinaggio sarà il tema di questa domenica: ai più piccoli viene affidato un bulbo da piantare, di cui continueranno a prendersi cura nelle proprie case. Il pomeriggio prosegue con una lettura a tema selezionata nella biblioteca dell’associazione dai bimbi presenti. Le attività sono curate e organizzate da 2 tecnici asino someggiato riconosciuti dal Coni e specializzati in interventi assistiti con animali e da un’operatrice esperta in educazione outdoor. L’appuntamento, rivolto esclusivamente ai bambini, termina alle 17.30; gli adulti potranno godersi il tempo libero passeggiando nei dintorni.

COSTO 20 euro

Info e prenotazioni 3457345850 amicoasino.it/donkeyclub

DONKEY CLUB è a Ostia Antica presso il centro Ippico Piana Bella Horses Farm in via di Piana Bella (00124, Roma).