Aurora Ramazzotti ha partorito: è nato il primo figlio con Goffredo Cerza

ROMA – Aurora Ramazzotti ha partorito. È nato il primo figlio con il compagno Goffredo Cerza ed è proprio lui a pubblicare gli scatti che annunciano l’arrivo del bambino.

Una manina e il ‘pugnetto’ a papà nella prima imagine, un ritratto di famiglia nella seconda. È Aurora a tenere in braccio il piccolo che hanno chiamato Cesare, come rivela il braccialetto indossato da Goffredo.

La gioia è anche quella di nonna Michelle Hunziker, che sui social scrive: “E con la nascita delle mie figlie, oggi è stato il giorno più bello della mia vita. Benvenuto Cesare”. Tantissimi i messaggi di auguri ai neo genitori, tra questi tanti vip. Da Levante ad Elettra Lamborghini, passando per Tommaso Zorzi e Giulia Salemi.

Lo scorso settembre, l’annuncio della gravidanza dopo settimane di speculazioni. “Ma sì, certo che sono incinta! Non fare finta di non saperlo! Lo sa già mezza Italia, ora abbiamo fatto anche un set cinematografico”, aveva detto Aurora in un video ironico realizzato con il compagno.