Tg Cultura, edizione del 30 marzo 2023

DOMENICA INGRESSO GRATUITO NEI MUSEI E NEI PARCHI ARCHEOLOGICI STATALI

Il 2 aprile in tutta Italia si rinnova l’appuntamento con #domenicalmuseo, l’iniziativa del ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto. A marzo l’affluenza registrata è stata di 298.961 persone.

THE WORLD OF BANKSY A BOLOGNA

La stagione primaverile di Palazzo Pallavicini, a Bologna, si apre il 31 marzo con The World of Banksy, l’artista di Bristol la cui vera identità rimane ancora sconosciuta. Girl with Balloon, Rat and Champagne, Christ with Shopping Bag, Queen’s Guard Pissing e The Umbrella Girl sono solo alcune tra le 90 opere esposte realizzate da street artist che, con il loro lavoro concreto, hanno riprodotto le opere di Banksy e anche le ambientazioni in cui sono comparse. La mostra comprende oltre 30 murales a grandezza naturale e anche iBanksy, una speciale sezione video che ripercorre la storia e il messaggio sociale dei lavori realizzati dallo street artist su muri, strade e ponti. L’esposizione sarà aperta fino al 6 agosto 2023.

SU META TORNANO BRANI SOUNDREEF

Lunedì 27 marzo è iniziato il ripristino dei brani scritti da soli autori e compositori amministrati da Soundreef anche in stories e reel già pubblicati. Lo ha comunicato in una nota la società di cui, tra gli altri, fanno parte Ultimo, i Pooh, Giovanni Allevi, Gigi D’Alessio, Rkomi, Enrico Ruggeri, Paola Turci e Noyz Narcos. Ad oggi però c’è solo una limitata parte del catalogo, tutte le opere con più autori, di cui alcuni iscritti Soundreef ed altri Siae, non possono essere ripristinate su Meta. “Sappiamo quanto le piattaforme Meta siano un importante strumento di visibilità per tutti gli autori e compositori, quanti nuovi artisti gli utenti vi abbiano scoperto e quanto la musica su reels e stories sia imprescindibile per i creators- dichiarano a Soundreef- Pertanto, continueremo a lavorare affinché anche il resto della musica italiana possa presto essere incluso di nuovo sulle piattaforme Meta”.

‘NARRAZIONI DI MODA’ A MUSEO CASTEL SANT’ANGELO A ROMA

La Swinging London, la minigonna di Mary Quant, le visioni da indossare di Ossie Clark, le vetrine di Carnaby Street e lo sbarco sulla Luna: l’eredità dell’immaginario estetico degli anni Sessanta, età rivoluzionaria anche dal punto di vista della moda, arriva a Roma con una mostra a cura di Stefano Dominella e Guillermo Mariotto, intitolata ‘The Sweet Sixties: narrazioni di moda’. In programma al Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo, ecco le tinte audaci e naturalistiche firmate dalla genialità creativa di Ken Scott, i lembi di pelle coperti soltanto da 40 cm di tessuto di Mary Quant, fino ai motivi futuristici disegnati da Courrèges, Paco Rabanne e Pierre Cardin. Ultimi ma non ultimi anche i colorati cappotti di Max Mara, rubati al guardaroba maschile e reinterpretati con tinte vivaci. ‘The Sweet Sixties: narrazioni di moda’ è in programma fino al 21 maggio.