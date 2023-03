CrediFriuli: “Gestire il risparmio puntando su sostenibilità ambientale, sociale e governance”

UDINE – Inflazione, rialzo dei tassi d’interesse, rincari delle materie prime e bollette del gas che, seppure ormai in caduta verso i valori precrisi, hanno lascato l’impronta dell’allerta che può scattare in ogni momento. È questo lo scenario quotidiano in cui si muove ormai da mesi il risparmiatore, chiedendosi come salvaguardare il proprio risparmio e provare, seppure in un contesto dominato dall’incertezza, a trarne qualche profitto. È per questa domanda diffusa che CrediFriuli ha elaborato una riposta che tiene conto dello scenario ereditato dal 2022 e interpreta il prossimo futuro in modo costruttivo, supportando il ragionamento con elementi oggettivi riscontrabili su base storica ed economica.

‘ContoInvesto 2.0’ ha nel suo stesso nome l’essenza della soluzione sviluppata dall’istituto di credito friulano: la gestione del risparmio prevede l’apertura di un conto corrente dedicato esclusivamente agli investimenti della durata di 20 mesi. Il 50% dell’importo sarà subito investito in una Gpm, Gestione patrimoniale mobiliare, Esg che rappresenta una gestione attiva secondo i principi della sostenibilità ambientale, sociale e governance. Il restante 50% di liquidità che rimane sul conto corrente dedicato sarà remunerato a un tasso lordo annuo del 5% per 20 mesi che alimenterà con versamenti bimensili la GPM cogliendo momenti di mercato differenti. Al termine dei 20 mesi il conto corrente avrà una giacenza pari a zero e la Gpm una giacenza conferita pari al 100% dell’importo iniziale. Gpm che deve avere come obiettivo temporale il medio termine. Il contoinvesto agisce quindi da accompagnamento verso l’accesso graduale all’investimento totale in una Gpm.

Ma quali gli investimenti su cui punterà la Gestione patrimoniale mobiliare Esg per rispondere coerentemente ai risparmiatori? “Nel mercato obbligazionario oggi c’è valore sia sulle curve governative che corporate di media qualità a livello globale- spiega Leonardo Balconi, responsabile area finanza di Credifriuli- Le dinamiche attese sui tassi di interesse delle banche centrali esprimono un consento di mercato che raggiunge livelli target superiori al 5% negli Usa e al 4% in Europa. Una fase di consolidamento più prolungata in Europa rispetto agli Usa potrebbe essere il preludio a una successiva fase monetaria a supporto della crescita economica molto provata da politiche monetarie restrittive e che sta cagionando corti circuiti laddove la vigilanza non è rigorosa”.

Accanto a ciò, aggiunge l’esperto, “il mercato azionario globale ha quotazioni che incoraggiano la costruttività graduale nell’ottica di un’espansione che verrà, voluta e alimentata da politiche economiche di vari Paesi e che nel giusto holding period dovrebbe trovare la sua manifestazione”. Va aggiunto che “le soluzioni bilanciate pesate maggiormente verso l’obbligazionario globale sono secondo noi da preferire in questa fase di mercato”. Si tratta di un insieme di elementi che portano a concludere che “la parola d’ordine da qui in avanti è Esg- sintetizza Balconi- Allocazioni ispirate ai criteri di sostenibilità ambientale, sociale e di governance trovano oggi in soluzioni Esg le migliori performance e migliori qualità gestionali delle aziende. Siamo confidenti che- conclude- la sovra performance del Msci World Esg rispetto al Msci World sarà sempre maggiore da qui in avanti”. ContoInvesto 2.0 è stato declinato in tre linee che, allocando le risorse nel modo migliore per affrontare lo scenario previsto, prevedono una crescente quota di azionario in rapporto al profilo di rischio del cliente.