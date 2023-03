VIDEO | Gf Vip, Antonella Fiordelisi incinta? Lei: “Ho voglia di diventare madre”

ROMA – Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria continuano a far parlare. I due concorrenti del Gf Vip da quando hanno lasciato la casa sono inseparabili. Cene romantiche, book fotografici, incontri con la famiglia di lei e anche con Fabrizio Corona, amico dell’influencer a cui lei ha voluto presentare la sua dolce metà.

Intervistata a Casa Chi da Azzurra della Penna e Valerio Palmieri, l’ex gieffona ha confessato il suo desiderio di voler creare una famiglia con il fidanzato Edoardo: “Ne avevamo parlato anche in casa. Siccome la nostra è una storia importante abbiamo pensato anche, poi, in futuro di andare oltre. Io per la prima volta ho pensato di diventare madre, questo sì, ma l’ho pensato solo con lui, è una cosa importante. Lui questa cosa già me l’aveva detta inizialmente. Con me gli è venuta voglia di diventare padre”, le parole di Fiordelisi.