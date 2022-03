VIDEO | Nuova giunta Bardi: “Io con le spalle al muro? Meglio che voltarle”

POTENZA – “Le prospettive sono quelle di continuare a lavorare, questo è l’obiettivo principale. Non è più il tempo da dedicare alle chiacchiere ma di dare dimostrazioni. Ciò richiede lo sforzo di tutti. Mi auguro con la nuova giunta di continuare nel percorso già cominciato”. Lo ha detto il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, oggi ai giornalisti a margine della prima seduta della giunta regionale ufficializzata lunedì 28 marzo.

Alle domande sulle dichiarazioni dell’opposizione, secondo la quale il presidente è “con le spalle al muro” e “non c’è una maggioranza”, Bardi ha risposto: “Meglio stare con le spalle al muro che girare le spalle. La realtà i lucani la conoscono, è chiaro che in politica ognuno può fare le proprie considerazioni, sono i fatti quelli che contano e così come i fatti hanno dato ragione quando hanno eletto il centrodestra con il presidente Bardi, confermeranno questo quando ci saranno le nuove elezioni. Oggi tutti possono dire tutto e il contrario di tutto, io ho la coscienza a posto”.

Sul futuro della legislatura e sulle “turbolenze” nella maggioranza di centrodestra al governo, Bardi ha poi aggiunto: “Mi auguro che le turbolenze e le fibrillazioni rientreranno anche perché una maggioranza coesa è il presupposto per continuare in un’azione di governo. Alle fibrillazioni noi risponderemo con il lavoro, le persone devono capire con i fatti quello che si sta facendo. È facile in questi momenti criticare, ma bisognerebbe fare un mea culpa e pensare a tutti danni e sfaceli che i nostri predecessori hanno creato e a cui noi cerchiamo di mettere toppe con difficoltà”.

Alla domanda sull’esclusione di Gianni Rosa (FdI), ex assessore all’Ambiente, sia dal Bardi Bis che dal Bardi Ter, ha infine risposto: “I nominativi sono stati indicati dai partiti che si sono assunti l’onere e la responsabilità di portare avanti questo governo con il presidente”.