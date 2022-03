Manca personale al museo di Reggio Calabria, a rischio eventi per i 50 anni dei Bronzi di Riace

REGGIO CALABRIA – Carenza di organico al Museo archeologico di Reggio Calabria, tra il personale di vigilanza ci sarà anche il direttore. Ad annunciarlo è lo stesso direttore Carmelo Malacrino, evidenziando la “drammatica carenza di organico, che mette a rischio tutte le attività che avevamo programmato per la primavera e l’estate, anche e soprattutto in vista delle celebrazioni per il Cinquantesimo anniversario dei Bronzi di Riace”. “Restano ora scoperte – aggiunge Malacrino – funzioni nevralgiche, quali quelle relative alle mostre e alle procedure di prestito di opere, sia in entrata che in uscita, ma anche la didattica e i progetti con scuole e università”. “Con sofferenza – evidenzia il direttore del Marrc – mi trovo obbligato a sospendere le manifestazioni già programmate per il mese di aprile, auspicando la rapida assegnazione di nuovo personale”. “Per questa ragione domenica 3 aprile, in concomitanza con la ripresa dell’iniziativa ‘domenica al museo’ – conclude – ci sarò anch’io tra le sale per supportare in prima persona il personale di vigilanza”.