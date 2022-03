Baby Shark diventa una serie animata: lo squaletto fenomeno del web in prima tv su Cartoonito

ROMA – Baby Shark, il celebre squaletto fenomeno su YouTube, diventa protagonista di una imperdibile serie animata: “Baby Shark’s Big Show”. L’appuntamento è in Prima TV free su Cartoonito (canale 46 del DTT) a partire dal 4 aprile, dal lunedì al venerdì, alle ore 21.00.

Ad oggi, l’omonima canzone per bambini che ha ispirato lo show è il video più visto di sempre su YouTube con oltre 10 miliardi di visualizzazioni. Non un semplice tormentone, quindi, ma un autentico fenomeno virale che ora diventa una irresistibile serie animata con protagonista il piccolo Baby Shark. Dolce, allegro, senza paure ma spesso impulsivo, Baby Shark imparerà pian piano a gestire le emozioni e a trovare il giusto equilibrio. Il canto e il ballo sono la sua passione più grande, mentre la sua famiglia e gli amici rappresentano il suo punto di riferimento. Il celebre squaletto vivrà tantissime avventure nell’oceano più profondo: un mondo bizzarro e divertente, nel quale la famiglia di Baby Shark è sempre protagonista; il piccolo squalo non sarà mai solo e potrà sempre contare sui suoi cari per un incoraggiamento o una coccola.

Al fianco del piccolo squalo troviamo il suo inseparabile amico William, un pesce pilota dallo spirito arguto e con un vero talento per il divertimento. In quanto pesce pilota, William sarà la guida di Baby Shark attraverso l’oceano, sempre in simbiosi col suo migliore amico. Le loro avventure spingeranno William al di fuori della sua zona di comfort, insegnandogli cose nuove su se stesso.

Compongono la famiglia di Baby Shark la mamma, amante del divertimento e indiscutibilmente pragmatica, che lavora presso il sindaco della città, il papà, un affermato dentista dal carattere impulsivo e spesso agitato, e gli amatissimi nonni. Spensierata e un po’ burlona, Nonna Wilson incarna alla perfezione lo stile new-age ricco di vibrazioni positive e…torte di mirtilli! Il nonno, invece, è uno squalo carismatico e chiacchierone che ama raccontare storie sui suoi giorni di gloria come costruttore.

In ogni avventura Baby Shark imparerà lezioni importanti e preziose su valori come l’empatia, il rispetto, la gentilezza, la pazienza, la responsabilità e la condivisione. Le situazioni quotidiane che affronterà ricorderanno al simpatico squaletto che le cose non sempre sono come sembrano… soprattutto in fondo al mare.

Questo incredibile mondo sottomarino, popolato da vere e proprie città, sarà quindi l’ambientazione perfetta per le famosissime canzoni e coreografie attraverso le quali Baby Shark e la sua famiglia hanno conquistato i bambini di tutto il mondo.