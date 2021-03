ROMA – Debora Serracchiani è la nuova capogruppo del Pd alla Camera. Eletta con 66 voti, mentre 24 preferenze sono andate a Marianna Madia, una a Barbara Pollastrini, una scheda bianca e una nulla. Hanno votato 93 deputati su 93.

“Che ci sia stata una competizione nel gruppo è una novità e un fatto positivo. Voglio ringraziare tutti i colleghi, chi ha votato me e chi ha votato Marianna: lo abbiamo fatto con uno spirito di competizione ma anche con lo spirito di chi con passione fa questo lavoro e con passione sa che in questo momento gli occhi del Paese sono su di noi”. Lo dice Debora Serracchiani, neoeletta capogruppo del Pd alla Camera. “Adesso dobbiamo dare risposte ai cittadini che sono preoccupati. Questo sarà il lavoro che porteremo avanti, lo faremo tutti insieme, cercando di fare sintesi”, aggiunge.

“Voglio ringraziare il presidente Delrio perché il gruppo del Pd alla Camera è arrivato fin qui grazie alla sua guida autorevole, saggia, che ci ha dimostrato davvero come tenerci tutti insieme nei passaggi più complessi di questa legislatura- ha aggiunto Debora Serracchiani-. Lo voglio ringraziare anche perché, con sollecitazione, ha fatto un passo indietro, ha fatto un passo di lato rispetto alla richiesta del segretario- sottolinea- lo ha fatto convintamente e credo che in questo abbia dimostrato non solo le qualità dell’uomo ma anche del dirigente politico che sa mettere il destino della propria comunità davanti al proprio destino personale e questo credo che sia un esempio per tutti”.

“Stiamo facendo un investimento serio nel campo del centrosinistra. Voglio ringraziare il segretario che con la spinta, con lo shock, quell’urto dato al partito, ha dato una occasione alle donne per esprimere la loro leadership- ha detto Debora Serracchiani dopo la sua elezione a capogruppo Pd alla Camera -. Una leadership che le donne si prenderanno non perché le ha indicate qualcuno, ma perché le donne hanno capacità di fare politica, di essere leader e di essere anche in grado di dare risposte al Paese”, ha aggiunto Serracchiani.

LETTA: “CON SERRACCHIANI E MALPEZZI OTTIMA SQUADRA”

“Dopo il voto di oggi sarò felice di lavorare insieme a Debora Serracchiani e a Simona Malpezzi. Due donne determinate, di qualità e competenti. Saremo un’ottima squadra. Guardare avanti”. Lo scrive su Twitter il segretario del Partito democratico, Enrico Letta.

MADIA: “BUON LAVORO DEBORA, ORA COSTRUIAMO INSIEME”

“Buon lavoro a Debora. Adesso costruiamo insieme perché questo è un gruppo parlamentare”. Così Marianna Madia, deputata del Pd, dopo l’elezione di Debora Serracchiani a capogruppo alla Camera.

