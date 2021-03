Covid, Figliuolo: “Regioni e province vaccinino anche i non residenti”

ROMA – “Ogni Regione o Provincia autonoma proceda alla vaccinazione non solo della popolazione ivi residente ma anche di quella domiciliata nel territorio regionale per motivi di lavoro, di assistenza familiare o per qualunque altro giustificato e comprovato motivo che imponga una presenza continuativa nella Regione o Provincia Autonoma”. Così si legge nell’ordinanza 3/2021 del commissario straordinario all’emergenza Covid-19, Francesco Paolo Figliuolo, che con il provvedimento dispone pertanto l’obbligo per le Regioni di provvedere alla somministrazione del vaccino anche ai non residenti in Regione.

