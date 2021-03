Brites: “International isolation also reflects in the fight against the pandemic”

By Bianca Oliveira

SAO PAULO – The criticisms towards the Minister of Foreign Affairs have intensified since the beginning of the year and culminated in his resignation on Monday afternoon (29). Ernesto Araújo was accused by several sectors of damaging relations with China, Brazil’s biggest trading partner and exporter of the raw material used in the production of the immunizers against the coronavirus currently applied in Brazil.

In an interview with Dire news agency, Pedro Brites, professor of International Relations at the Getúlio Vargas Foundation (Fgv), explained that Brazil’s isolation on the international stage reflected in the fight against the pandemic internally.

“There is a deterioration of the Brazilian image abroad. An idea of isolation from Brazil that is taking shape and, therefore, the country was lagging behind in the distribution of vaccines, in the purchase with international partners. This generated wear and tear with federal, state and municipal entities, in addition to economic sectors such as agribusiness ”.

At a meeting in the National Congress last week, the chancellor was accused of carrying out the same negativism of Bolsonaro in relation to the pandemic in foreign policy. Brites explains that when he took over, Ernesto Araújo pledged to “break with Brazil’s history in terms of international relations” and adopted a conservative rhetoric.

“The government is articulating itself internationally through a conservative discourse but in the sense of mobilizing its internal base, the part most faithful to the government. Often Ernesto Araújo himself said that the path of isolation was a path that the government followed with a clear conscience. In other words, if it is to defend the values that support the Bolsonaro government, it would not be a problem to move towards isolation ”. In the opinion of the Fgv professor, the next indication should not cause a major change in the direction of foreign policy, but “this does not prevent a change in tone, less aggressive towards international partners”.

The name announced by President Jair Bolsonaro last Monday (29th) to replace Ernesto Araújo at the Ministry of Foreign Affairs was that of Ambassador Carlos Alberto Franco França.

França is considered a discreet diplomat and has a career linked to the Itamaraty ceremonial, a strategic area in diplomacy that organizes chancellery events and has close contact with the Minister of State or even with the President.

IN BRASILE LASCIA ARAUJO, MINISTRO DEGLI ESTERI DELL”ISOLAMENTO’

di Bianca Oliveira

SAN PAOLO DEL BRASILE – Dopo un anno di crescenti critiche rispetto al suo operato il ministro degli Esteri brasiliano, Ernesto Araujo, ha rassegnato le dimissioni. Il titolare di “Itamaraty” è stato accusato da diversi settori di aver pregiudicato i rapporti con la Cina, maggior partner commerciale del Brasile nonché esportatore del principio attivo impiegato nella produzione dei vaccini contro il Covid-19 attualmente somministrati nel Paese. In un’intervista all’agenzia di stampa Dire, il professore di Relazioni internazionali della Fundacao Getulio Vargas (Fgv), Pedro Brites, spiega che l’isolamento del Brasile nello scenario internazionale riflette la lotta contro la pandemia a livello interno.

“Stiamo assistendo a un deteriormento dell’immagine del Brasile all’estero” afferma il docente. “C’è un’idea di isolamento del Paese che si concretizza e per questo il nostro Paese sta rimanendo indietro nella distribuzione dei vaccini, nell’acquisto con i partner internazionali”. Secondo Brites, “questo ha generato tensioni con gli enti federali, statali e municipali, oltre che con settori economici come quello dell’agribusiness”. Durante una riunione del Congresso Nacional la settimana scorsa, il ministro è stato accusato di portare avanti in politica estera la posizione “negazionista” del presidente Jair Bolsolaro rispetto alla pandemia. Secondo Brites, quando ha assunto l’incarico, Araujo si è impegnato a “rompere col passato della storia brasiliana in fatto di relazioni internazionali” e ha adottato una retorica conservatrice.



“Il governo si articola al livello internazionale tramite un discorso conservatore, ma con l’obiettivo di mobilitare la sua base interna, quella più fiduciosa nei confronti del governo” evidenzia Britos. “Spesso lo stesso Araujo ha detto che il cammino verso l’isolamento è un cammino che il governo adotta con la coscienza tranquilla. In altre parole, se l’obiettivo è difendere i valori che sostiene il governo Bolsonaro, non è un problema andare verso l’isolamento”. Secondo il docente della Fgv, la prossima nomina non dovrebbe provocare un cambio molto significativo nella direzione della politica estera, anche se “questo non impedisce che si modifichino un po’ i toni, usandone di meno aggressivi nei confronti dei partner internazionali”. Il nome annunciato dal presidente nella notte tra ieri e oggi per sostituire Araujo è quello dell’ambasciatore Carlos Alberto Franco Franca. Franco è ritenuto un buon diplomatico e ha una carriera legata al cerimoniale dell’Itamaraty, un’area strategica della diplomazia che si occupa di organizzare eventi di cancelleria e ha stretti contatti con il ministero di Stato e lo stesso presidente.

BRITES: “O ISOLAMENTO INTERNACIONAL REFLETE TAMBÉM NO COMBATE À PANDEMIA”

por Bianca Oliveira

SAO PAULO – As críticas em relação ao Ministro das Relações Exteriores se acirraram desde o início do ano e culminaram em sua demissão na tarde desta segunda-feira (29). Ernesto Araújo foi acusado por diversos setores de prejudicar as relações com a China, maior parceiro comercial do Brasil e exportador da matéria-prima utilizada na produção dos imunizantes contra o coronavírus aplicados atualmente no Brasil.

Em entrevista à agência de notícias Dire, o professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas (Fgv), Pedro Brites, explicou que o isolamento do Brasil no cenário internacional refletiu no combate à pandemia internamente.

“Há um desgaste da imagem brasileira no exterior. Uma ideia de isolamento do Brasil que se concretiza e, por isso então, o país foi ficando para trás na distribuição de vacinas, na compra com parceiros internacionais. Isso gerou desgastes com entes federais, estaduais e municipais, além de setores econômicos como o agronegócio”.

Em reunião no Congresso Nacional na última semana, o chanceler foi chamado de “omisso” e acusado de executar na política externa o mesmo negacionismo de Bolsonaro em relação à pandemia. Brites explica que ao assumir, Ernesto Araújo se comprometeu a “romper com o histórico do Brasil em termos de relações internacionais” e adotou uma retórica conservadora.

“O governo se articula internacionalmente por um discurso conservador mas no sentido de mobilizar sua base interna, a parte mais fiel ao governo. Muitas vezes o próprio Ernesto Araújo falou que o caminho do isolamento era um caminho que o governo adotava com a consciência tranquila. Ou seja, se é para defender os valores que embasam o governo Bolsonaro não teria problema caminhar para o isolamento”.

Na opinião do professor da Fgv, a próxima indicação não deve provocar uma mudança muito grande no direcionamento da política externa, mas “isso não impede que haja uma mudança de tom, menos agressiva em relação aos parceiros internacionais”.

O nome anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro na noite desta segunda-feira (29) para substituir Ernesto Araújo no Ministério das Relações Exteriores foi o do embaixador Carlos Alberto Franco França.

França é considerado um diplomata discreto e tem uma carreira ligada ao cerimonial do Itamaraty, uma área estratégica na diplomacia que organiza os eventos da chancelaria e tem contato próximo com o ministro de Estado ou mesmo com o presidente.