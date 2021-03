Prima dose di vaccino per Natalina, ha 109 anni e vive nel Potentino

POTENZA – A 109 anni, Natalina Adele Ferraro, di Picerno, nel Potentino, è tra le donne più anziane in Italia ad aver ricevuto il vaccino Covid.

Nata il 25 dicembre del 1912, Natalina oggi ha ricevuto a domicilio la prima dose Pfizer dal team dell’Asp Basilicata costituito dall’infermiera Giusi Mascolo e da Antonio Marsico, anestesista in pensione e medico volontario.

Natalina, che vive a casa con la figlia Egidia Manicone, ha avuto 7 figli di cui quattro ancora in vita. L’Asp da sapere che oltre a Picerno, oggi sono in corso le vaccinazioni agli over 80 a Melfi, Pietragalla, Lauria, Rivello, Sant’Arcangelo, Sant’Angelo Le Fratte, Chiaromonte.