Gender gap, l’Università Ca’ Foscari istituisce incentivi economici

ROMA – Il gender gap all’Università Ca Foscari Venezia è nell’agenda della rettrice che ha deciso di istituire incentivi economici per favorire l’accesso delle studentesse ai corsi di laurea scientifici. Il piano consiste nella riduzione/rimborso del pagamento dei contributi pari a 500 euro da assegnare alla migliore studentessa risultata idonea nella graduatoria per ciascuno dei tre anni di corso (triennale) in informatica, scienze ambientali, chimica e tecnologie sostenibili e Ingegneria fisica.

Questa agevolazione si aggiunge a quelle già previste per le quattro lauree scientifiche appena citate, portando da 36 a 48 gli incentivi di merito totali attivati dall’ateneo per le Stem, confermando l’impegno della Ca’ Foscari non solo nella promozione delle carriere scientifiche, ma anche nelle questioni riguardanti la parità di genere all’interno dell’ambito accademico, dove da sempre l’Università si occupa di garantire pari opportunità nella ricerca, nello studio e nel lavoro.

“L’iscrizione delle donne – spiega la rettrice Tiziana Lippiello – alla lauree scientifiche è, numeri alla mano, ancora molto bassa in tutto il nostro Paese: a Ca’ Foscari le ragazze iscritte ai corsi scientifici sono il 33,6%, i ragazzi il 66,4%. Un tale divario è dovuto a ragioni culturali, che identificano tradizionalmente le discipline scientifiche come ambiti di studio maschili. Perciò il nostro ateneo ha voluto istituire un insieme di incentivi, sulla base del merito, per le studentesse che scelgono di frequentare le lauree scientifiche. È il nostro contributo per stimolare una più ampia partecipazione delle donne anche a questi corsi di studio. Non ci sono lauree e professioni maschili o femminili: le capacità non dipendono dal genere, a contare sono solamente la passione, la preparazione e l’impegno individuali, che quotidianamente si mettono alla prova nell’affrontare il proprio percorso lavorativo e di vita.”

Tutte le informazioni sugli incentivi di merito per le lauree scientifiche sono reperibili nella pagina dedicata www.unive.it