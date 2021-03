Roma, Bernaudo (Liberisti Italiani): “A centrodestra chiediamo primarie delle idee e programmi”

ROMA – “La situazione dei rifiuti a Roma è al collasso per le scelte irresponsabili delle forze politiche. Servono quattro impianti per chiudere il ciclo dei rifiuti e produrre energia, va messo a gara il servizio della raccolta, vanno fatte le gare con bandi che prevedano una divisione del territorio. Per evitare ‘assuntopoli’ e ‘concorsopoli’, che ritornano in modo ciclico di attualità, vanno messi a gara gradualmente anche tutti i servizi, attualmente gestiti in house da Roma Capitale e dalle municipalizzate con pessimi risultati e costi altissimi a danno dei romani e dei turisti. Noi chiediamo al centrodestra di distinguersi dal centrosinistra, di fare le primarie delle idee. Dobbiamo aprire un tavolo di lavoro – aperto alla società civile impegnata e a tutte le forze alternative al Pd e ai 5 stelle – sul programma per Roma”. Lo scrive su Facebook Andrea Bernaudo, presidente di Liberisti Italiani e candidato sindaco a Roma.